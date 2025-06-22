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北市吊車撞3車「1騎士被輾斃」 法醫認定她腹胸重創致死、駕駛遭移送

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男子昨駕駛大型吊車行經台北市大安區忠孝東、新生南路口，撞倒3輛機車騎士後，輾過蔡姓女騎士，蔡女傷重死亡；警方介入發現賴男酒測值為0，駕籍正常，行車也經申准，本人籍車主，案發時是「靠行」上工，未料返途中釀禍。

警方調查，77歲賴男昨午2時許駕車行經案發路口，先撞倒前方停等紅燈的機車騎士19歲蔡女、62歲蘇男、27歲楊男，又持續前進，車輪輾過蔡女腹部，事故也導致楊男手部擦挫傷。

警方介入初步確認賴男酒測值為0，駕籍正常，駕駛大型吊車上路也經申准，後續查出賴男即車主，昨是「靠行」出車上工，上午完成工作後感覺疲累，在工地休息到狀況恢復，才駕車離開，未料返回新北蘆洲的路途中發生事故。

據悉，案發時賴男無感碰撞，直到路人不斷驚呼「撞到人了！」才聞聲停下，發現蔡女已被車輪輾過，員警到場時，賴男稱「不知道發生什麼事」，並表示自己身體不舒服。

蔡女家屬接獲惡耗表示，蔡女只是外出購物，沒想到騎車出去就再也沒回來了。

轄區大安分局警方初步偵詢後，今午依過失致死罪嫌將賴男移送台北地檢署偵辦，檢警下午1時許也在台北懷愛館相驗，蔡女家屬到場配合調查，法醫認定蔡女死因是胸、腹受重創致死，家屬悲痛但無意見，檢方後續指示發還遺體。

77歲賴姓男子駕駛的大型吊車撞倒3輛機車，19歲蔡姓女騎士當場死亡。記者廖炳棋／翻攝
77歲賴姓男子駕駛的大型吊車撞倒3輛機車，19歲蔡姓女騎士當場死亡。記者廖炳棋／翻攝

過失致死 車行 車主 機車騎士

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