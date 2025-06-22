印尼情侶違規雙載又逆向 女方被逮查出是失聯移工

高雄鼓山警分局日前在旗津巡邏時，發現一對印尼籍情侶逆向行車，警方上前攔查後，查出女子HANI為失聯移工，當場將她逮捕，確認她為今年5月中旬通報失聯的逃逸移工，未來將面臨遣返。

鼓山分局旗津所指出，這對印尼籍情侶20日上午騎乘電輔車雙載，準備前往旗津海域海釣，因逆向騎車違規遭員警攔查，駕駛的印尼籍男子出示合法居留證件，但後座印尼籍女子HANI卻支支吾吾，拿不出身分證明文件。

警方追問HANI資料，她辯稱居留證放在雇主處、手機換新也無雇主聯絡方式，因HANI身分可疑，依法要帶回派出所進一明查證，HANI聽聞後神色更加驚慌，最後她才坦承其身分。