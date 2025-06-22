快訊

談照護林芳郁失智歷程很揪心 林靜芸：他很努力想回到這個星球

林芳郁罹患失智症 中研院士陳培哲敬佩「挺直醫學脊梁」

美軍成功重擊伊朗核設施 美國政府內部為何氣氛沒那麼樂觀？

印尼情侶違規雙載又逆向 女方被逮查出是失聯移工

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山警分局日前在旗津巡邏時，發現一對印尼情侶逆向行車，警方上前攔查後，查出女子HANI為失聯移工，當場將她逮捕，確認她為今年5月中旬通報失聯的逃逸移工，未來將面臨遣返。

鼓山分局旗津所指出，這對印尼籍情侶20日上午騎乘電輔車雙載，準備前往旗津海域海釣，因逆向騎車違規遭員警攔查，駕駛的印尼籍男子出示合法居留證件，但後座印尼籍女子HANI卻支支吾吾，拿不出身分證明文件。

警方追問HANI資料，她辯稱居留證放在雇主處、手機換新也無雇主聯絡方式，因HANI身分可疑，依法要帶回派出所進一明查證，HANI聽聞後神色更加驚慌，最後她才坦承其身分。

警方表示，HANI5月中旬遭通報行蹤不明近1個月，屬於逃逸移工，此次與男友出遊因違規被攔查，將依規定通報移民署高雄市專勤隊將其收容，未來將依法遣返。

印尼籍女子（右）被警方攔查，查出是失聯移工。記者張議晨／翻攝
印尼籍女子（右）被警方攔查，查出是失聯移工。記者張議晨／翻攝

雇主 情侶 失聯移工 印尼

延伸閱讀

印尼火山大噴發！本土電商天王森田「目睹沉船」　逃難直升機喊價120萬

TikTok收購印尼最大電商平台 當局有條件批准

不只21歲青年是黑戶 台灣逾800名移工寶寶無身分和健保

台南麻豆重大車禍！ 母女外出雙載遭撞飛 1死1命危搶救

相關新聞

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

台北市議員昨夜在臉書發文指稱遭網友傳送恐嚇訊息，對方以林的不實裸照要求5萬元美金，「跟政治無關」、「等我人出境，我肯定發...

北市吊車釀死傷事故…遭輾斃女騎士今相驗 家屬無意見檢警發還遺體

賴姓男子昨駕駛大型吊車，在台北市大安區忠孝東、新生南路口，撞倒3機車、直接輾斃女騎士蔡姓女子，警方介入確認賴男酒測值為0...

影／轎車翻落大雪山林道50公尺深邊坡 車內一對夫妻受傷

一輛轎車昨晚翻落台中和平大雪山林道50公尺深邊坡，車內夫妻受傷，消防隊員連夜搶救，今天凌晨以繩索將二人拉起送醫，肇事原因...

本月第2起！中油高雄大林廠冒火光 大寮都聞到臭味

高雄中油大林廠5天前發生火警，今早又被小港區居民發現燃燒塔出現火光，感覺就像「聖火杯」，甚至在大寮聞到臭味。高市環保局證...

獨／高雄巡佐健康因素請假 不到一周病逝

高雄市前鎮警分局一名年約52歲的林姓巡佐，日前因健康疑出問題，辦理請假，未料不到一周的時間，病情急轉直下，不幸在18日過...

斗六資源回收車沿途回收竟起火 火燒車一路跑嚇壞居民

雲林縣斗六市昨晚7時16分許，市公所清潔隊一輛回收車，沿著雲林路三段一路集運回收物品，不料車上突然冒煙，沒多久竟起火燃燒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。