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北市吊車釀死傷事故…遭輾斃女騎士今相驗 家屬無意見檢警發還遺體

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男子昨駕駛大型吊車，在台北市大安區忠孝東、新生南路口，撞倒3機車、直接輾斃女騎士蔡姓女子，警方介入確認賴男酒測值為0，駕籍正常，行車也經申准，詢後依過失致死罪嫌偵辦，檢警今午相驗後發回遺體

警方調查，77歲賴男昨午2時許駕駛吊車經案發路口，先撞倒前方停等紅燈的機車騎士19歲蔡女、62歲蘇男、27歲楊男，又持續前進輾過蔡女，導致蔡女當場死亡、蘇男手部輕傷無生命危險。

員警介入確認賴男酒測值為0，駕籍正常，駕駛大型車也經申准；賴男供稱剛做完工要駕車回新北蘆洲，案發後疑似受到驚嚇，情緒不穩。

據悉，全案檢警朝過失致死罪方向偵辦，原訂警詢後將賴男送往懷愛館配合相驗調查，但今午間檢方指示，警詢後即依過失致死罪嫌將賴男送往台北地檢署偵辦。

檢警安排今午1時30分於台北懷愛館相驗釐清蔡女確切死因及案情，今午1時許，檢、警、蔡女家屬陸續抵達懷愛館相驗室，因此案社會關注，案發轄區大安分局偵查隊隊長也親自壓隊到場坐鎮，配合檢方相驗。

檢警相驗後，法醫認定蔡女死因主要是腹部重創致死，蔡女母親等家屬到場配合相驗，情緒悲痛但對死因無意見，檢方後續指示發還遺體，供家屬辦理後事。

檢警今午在台北懷愛館，對遭遇橫禍的女騎士蔡姓女子遺體相驗以釐清死因。記者李隆揆／攝影
檢警今午在台北懷愛館，對遭遇橫禍的女騎士蔡姓女子遺體相驗以釐清死因。記者李隆揆／攝影

酒測 遺體 過失致死 死亡 機車騎士

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