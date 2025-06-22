彰化一連幢透天厝後面失火冒濃煙 7人急逃放假心情泡湯

彰化縣大村鄉茄苳路一處連幢透天厝今接近中午時冒煙，3間透天厝內7名住民匆匆跑出來，消防人員趕到發現火場在透天厝後面的三合院和加蓋鐵皮屋，布署多條水線灌救，並加派無人機空中查看，順利在下午約1點撲滅殘火。起火原因有待調查。

據了解，今11點多大村鄉茄苳路一處三間連幢的透天厝後面煙白色濃煙，消防局11點21分接獲通報，出動14輛各式消防車、2輛救護車和29名消防隊員、13名義消到場，發現冒煙失火的是透天厝後面三合院及加蓋鐵皮屋，擔心火勢隨風延燒到透天厝，即布署多線水線防止延燒並進入滅火。