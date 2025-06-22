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男子疑與同居人吵架從7樓墜樓 遮雨棚降低衝擊意識清醒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

34歲童姓男子今天清晨7時許，疑似從台南市中西區忠義路2段的國花大樓後方巷內7樓墜下，跌落1樓遮雨棚；所幸因有遮雨棚緩衝降低衝擊力，童意識清醒，臉部撕裂傷，消防局將他送醫治療，尚無生命危險。因現場無人目擊，警方聯繫友人到場陪同到醫院，釐清事發原因。

今天清晨7時許，台南市警察局、消防局均接獲通報，中西區忠義路二段國花大樓巷內傳出巨大的撞擊聲，住戶查看發現有人墜落的大樓後方遮雨棚上，警消趕往瞭解；經調查，童姓男子疑從7樓位置墜落，先撞到1樓的遮雨棚，因有緩衝降低衝擊力，童臉部撕裂傷、生命跡象穩定。

消防人員為童包紮傷勢後，送醫治療。據了解，童疑似與同住大樓內的同居友人發生爭吵，隨後墜樓；同居友人已陪同他到醫院治療，警方正釐清了解事發原因。

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34童姓男子今天清晨7時許，疑似從台南市中西區忠義路2段的國花大樓後方巷內7樓墜下，跌落1樓遮雨棚。記者袁志豪／翻攝
34童姓男子今天清晨7時許，疑似從台南市中西區忠義路2段的國花大樓後方巷內7樓墜下，跌落1樓遮雨棚。記者袁志豪／翻攝
34童姓男子今天清晨7時許，疑似從台南市中西區忠義路2段的國花大樓後方巷內7樓墜下，跌落1樓遮雨棚。記者袁志豪／翻攝
34童姓男子今天清晨7時許，疑似從台南市中西區忠義路2段的國花大樓後方巷內7樓墜下，跌落1樓遮雨棚。記者袁志豪／翻攝

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