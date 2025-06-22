北市吊車事故釀死下午相驗 偵查隊長親赴殯儀館調查

77歲賴姓男子昨駕駛大型吊車，在台北市大安區忠孝東、新生南路口，撞倒3輛機車、輾斃蔡姓女子，警方介入確認賴男酒測值為0，駕籍正常，行車也經申准，詢後依過失致死罪嫌偵辦，檢警今下午1時30分相驗釐清案情。

警方調查，77歲賴男昨午2時許駕駛吊車經案發路口，先撞倒前方停等紅燈的機車騎士19歲蔡女、62歲蘇男、27歲楊男，又持續前進輾過蔡女，導致蔡女當場死亡、蘇男手部輕傷無生命危險。

員警介入確認賴男酒測值為0，駕籍正常，駕駛大型車也經申准；賴男供稱剛做完工要駕車回新北蘆洲，案發後疑似受到驚嚇，情緒不穩。

據悉，全案檢警朝過失致死罪方向偵辦，原訂警詢後將賴男送往懷愛館配合相驗調查，但今午間檢方指示，警詢後即依過失致死罪嫌將賴男送往台北地檢署偵辦。