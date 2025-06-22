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影／號誌路口施工 10幾輛車經過慘遭科技執法依這理由開罰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市中山路與環市東路口最近施工，民眾開車經過慘遭科技執法取締闖紅燈，10幾輛車被開罰，有人不服取締提申訴，指稱當下因為道路施工縮減路面，他們依工程人員引導通行，竟無辜受罰；但警方調出監視影像，證明當下工程人員並未引導車輛紅燈前行，舉發無誤。

違規闖紅燈，宜蘭監理站開罰2700元。民眾昨收到罰單不服貼臉書，違規時間6月11日下午4時許，當事人指稱「當時旁邊施工，有人引導前行～結果被拍照，看到罰單都傻眼了！」立即有網友回應「也收到罰單，一樣位置、同一時間」，另有人擔心起自己「慘了，我有經過，不知道有沒有中」。

底下網友紛紛批評「擾民」，「太誇張了」，有人建議「拿行車記錄器就去申訴」，卻遭回應「別傻了，遇到科技執法，申訴很難」，並痛斥「科技搶錢執法」，「科技執法也要經過人工審查啊」，「審查人員在查什麼！沒看到有施工嗎？」，「科技執法雖然不聰明？但製單人員也不過濾」，「很故意」。

警方調查，公路局頭城工務段為改善交通，辦理台9線車道配置調整及瀝青混凝土鋪設作業，白天實施機動管制至6月13日，宜蘭市中山路五段與環市東路三段路口位於施工路段，宜蘭分局檢閱當日錄影畫面，現場工程人員並未引導過往車輛紅燈前行，車輛行經號誌運作路口，本來應該遵照指示停等紅燈不得闖越，警方審核舉發該交通違規並無違誤。

宜蘭分局呼籲駕駛車輛在道路上行駛，應遵照道路標誌、標線、號誌之指示，並服從警察或依法令執行指揮交通任務人員指揮，以維交通安全。

宜蘭市中山路與環市東路口施工，民眾開車經過慘遭科技執法取締闖紅燈，10幾輛車被開罰2700元，不服申訴。警方調出監視影像，證明當下工程人員並未引導車輛紅燈前行，舉發無誤。圖／警方提供
宜蘭市中山路與環市東路口施工，民眾開車經過慘遭科技執法取締闖紅燈，10幾輛車被開罰2700元，不服申訴。警方調出監視影像，證明當下工程人員並未引導車輛紅燈前行，舉發無誤。圖／警方提供

闖紅燈 科技執法 宜蘭

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