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合歡山武嶺4人打麻將 太管處與警方調監視器將依法開罰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

合歡山武嶺是熱門觀景地點，近年成為年輕人挑戰舞台，去年有民眾帶小桌子席地而坐打麻將，昨天另一組遊客效仿，「擴大」成大桌子、塑膠椅打麻將，行徑誇張。太魯閣國家公園管理處警告，調閱監視器請警方調查，如違規將開罰，提醒在公共場所打麻將不僅有聚賭之嫌，更影響遊憩品質，勿以身試法。

昨天晚上10時許，有民眾在社群平台分享有人在武嶺打麻將的影片，打字「到底誰會上來武嶺打麻將」，陸續有其他網友留言，貼出清晨見到同一群人在武嶺打麻將的照片，還有人表示，「都有人在武嶺玩電腦了，打麻將還好吧」，引發熱烈討論。

太管處指出，依據內政部公告太魯閣國家公園區域內禁止事項規定，禁止未經核准於指定以外地區大聲喧鬧、禁止足以引發社會爭議或衝突政治性行為或活動，違規可處1500元至3000元罰鍰。

太管處表示，依刑法第266條，在公共場所或公眾得出入場所賭博財物者，公然賭博罪成立，可處5萬元以下罰金，已調閱監視器，相關事證將移請警察單位積極調查，如涉及違規將逕行開罰。

保七總隊第九大隊表示，目前掌握打麻將3男1女身分，昨天從西部上山，將持續調閱相關監視器畫面，清查有無賭博行為，由於在國家公園武嶺打麻將，易引起社會不良觀感，若確認有明確違法情事，會依規定函請太管處查處。

太管處呼籲，近來合歡山地區遊客違規行為頻傳，請務必尊重自然環境，遵守園區規範，維護高山地區的寧靜與生態品質，如發現違規情事，將依法舉發處理，請民眾勿以身試法。

合歡山武嶺是熱門觀景地點，近年成為年輕人挑戰舞台，去年有民眾帶小桌子席地而坐打麻將，昨天另一組遊客效仿，「擴大」成大桌子、塑膠椅打牌，行徑誇張。圖／太管處提供
合歡山武嶺是熱門觀景地點，近年成為年輕人挑戰舞台，去年有民眾帶小桌子席地而坐打麻將，昨天另一組遊客效仿，「擴大」成大桌子、塑膠椅打牌，行徑誇張。圖／太管處提供
合歡山武嶺是熱門觀景地點，昨天有遊客拿來大桌子、塑膠椅打麻將，太管處與警方調監視器將依法開罰。圖／太管處提供
合歡山武嶺是熱門觀景地點，昨天有遊客拿來大桌子、塑膠椅打麻將，太管處與警方調監視器將依法開罰。圖／太管處提供

麻將 武嶺 太魯閣國家公園

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