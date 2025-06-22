台南女駕駛開車直接左轉連撞三機車 騎士及乘客4人送醫

39歲邱姓女子昨天下午2時許開車沿東門路東向西行駛，至長榮路一段左轉時，直接與三輛沿東門路西向東直行的機車發生碰撞；4位駕駛人酒測值均為零，3名機車駕駛及1名乘客受傷，均送醫治療，邱女駕照正常，後續肇責由轄區警方調查釐清中。

網友meloooooo__昨天將事發經過行車記錄器影像放上社群媒體threads指出，人生救護車初體驗；畫面可見鏡頭前方二輛機車直行經過路口時，邱女快速左轉，導致撞上三車。網友留言表示，根本沒得反應煞車，除非防禦駕駛的直覺要很強，遇上這種大塞車的路段，又是路口，

網友分析「只能說這個十字路口很容易塞跟隨時有車串出來... 這裡很不定時炸彈」、「這種一長串的排隊 或是有在路口阻擋到我看的對向的車況 常常會有視線死角… 很危險」；有網友詢問「天啊 你們傷勢如何 感覺很痛…」，meloooooo__回覆「最前方那台有開刀，也有人縫針🙂‍↕️，我是多處擦挫傷」。