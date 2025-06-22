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影／限速30！台21線新中橫成測速熱區 警加強取締

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台21線新中橫公路往草坪頭、塔塔加、特富野古道等景點，周末車流量大，常有車隊跑山，事故狀況多，警方分析發現近7成發生在100K至130K，8日起針對該區段加強取締，截至20日已告發25件，將持續針對易肇事路段守望稽查。

信義警分局指出，台21線新中橫公路總長近60公里，為信義鄉重要聯外道路，也是前往東埔溫泉、草坪頭、玉山塔塔加及特富野古道等風景區的必經路線，吸引遊客登山健行，周末更常有重機、汽車等車隊跑山，車流量大，交通事故頻傳。

經統計，今年1至5月全鄉交通事故共76件，其中28件發生在台21線，進一步分析有19件近7成事故發生在該路線100K至130K，時段多在上午8至10時及下午2至4時，肇因以未保持行車距離、雙黃線超車及恍神分心、疲勞駕駛。

該分局表示，根據違規樣態、發生時段及路段研判事故原因，主要為往返塔塔加路線綿長、上下坡路段道路曲折陡峭，以及遊客不熟路況容易違規、疲勞駕駛所致，為降低交通事故確保行車安全，本月8日起展開1個月守望稽查專案勤務。

警方不定期於台21線102.2K、110.5K及 121.7K等3處易肇事路段執行攔檢，並於112.8K、119.4K、132.7K、137.5K等4處易超速路段進行機動測速取締，截至本月20日共告發取締交通違規25件，提高見警率，也將持續加強守望稽查。

警方提醒，近期加強取締超速路段，主要在台21線愛玉橋到塔塔加路段，而因速限多為30公里，民眾稍不留意，油門就容易踩過頭，務必當心；信義警分局則呼籲，行駛山路勿搶快並依速限行駛，隨時注意車前狀況，保持行車安全距離。

南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供
南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供
南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供
南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供
南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供
南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供
南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供
南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供
南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供
南投台21線新中橫公路在100K至130K為肇事熱區，信義警分局針對該區段加強機動攔檢及超速取締，速限多為30公里。圖／警方提供

流量 交通事故 中橫公路

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