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金湖店家冰箱剛維修竟起火 消防人員7分鐘撲滅無傷亡
金門縣金湖鎮中興路一間店鋪外的冷凍冰箱昨日深夜突傳火警，疑似電線走火，消防局緊急派遣第二大隊、金湖及金沙分隊共6輛消防車、12名職義消馳援，於7分鐘後即成功撲滅火勢，未釀人員傷亡，但暗夜消防車響起讓周邊鄰居都驚醒，不少人都說，好在火勢即時控制，不然後果不敢想像。
金門縣消防局於昨日晚間11時03分接獲通報，指中興路一間店鋪外冰箱突然冒出濃煙與火光，消防人員抵達現場時冰箱已持續冒煙起火，立即使用滅火器撲滅火勢，並佈署一條水線進行降溫，隨後展開排煙作業並確認無復燃風險。初步統計燃燒面積約1平方公尺，火災並未波及建物內部。
店家透露，該冰箱最近才剛維修不久，沒想到深夜竟突然起火，還好消防人員來得快，否則後果難以想像。
但附近鄰居都被深夜消防車急響嚇到，有人就透露，該店家戶外冰箱的周邊堆滿雜物還有紙箱，如果大火燒起來可能火勢會很可怕，好在消防隊員即時趕到。
消防局第二大隊長董紀瑋提醒，夏季用電高峰期，電器設備使用頻繁，若發現異常應儘速請專業技師檢修，並避免於周遭堆放雜物，以防火勢延燒擴大。
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