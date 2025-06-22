穿特助服向移工收保護費？ 前立委沈智慧第一廣場逮可疑男子

前立委沈智慧今指出，昨天會同警方在台中市第一廣場逮到一名男子身著她已故特助的服裝，並涉嫌打著她的名義向移工收取保護費，不過因不是現行犯，以及當下尚找不到被收保護費的移工，因此在警方做了記錄後，就讓該名男子先行離去。

沈智慧上午說，感謝先前有熱心市民在臉書貼出該男子身穿她服務團隊背心的背影照，以及要大家注意此男子。她的助理得知後，才得以向警方報案，昨天並到第一廣場蹲守，後來果然抓到這名男子。

沈智慧說，一查之下，該名男子所著的特助背心上所繡的人名，是她2016年競選中西東南區立委時的一名義務特助，也是一家宮廟主委，不過幾年前已經過世，而該名男子是這名特助的外孫。