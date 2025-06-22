快訊

債蛙不畏套牢持續加碼！他驚呼「果然是散戶精神」 股民讚：爽爽領息

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

穿特助服向移工收保護費？ 前立委沈智慧第一廣場逮可疑男子

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

前立委沈智慧今指出，昨天會同警方在台中市第一廣場逮到一名男子身著她已故特助的服裝，並涉嫌打著她的名義向移工收取保護費，不過因不是現行犯，以及當下尚找不到被收保護費的移工，因此在警方做了記錄後，就讓該名男子先行離去。

沈智慧上午說，感謝先前有熱心市民在臉書貼出該男子身穿她服務團隊背心的背影照，以及要大家注意此男子。她的助理得知後，才得以向警方報案，昨天並到第一廣場蹲守，後來果然抓到這名男子。

沈智慧說，一查之下，該名男子所著的特助背心上所繡的人名，是她2016年競選中西東南區立委時的一名義務特助，也是一家宮廟主委，不過幾年前已經過世，而該名男子是這名特助的外孫。

她表示，此人是否涉案有待警方進一調查，而她已把特助背心索回，希望不要再有人穿著她的團隊服裝招搖撞騙，讓她受不白之冤。

前立委沈智慧今指出，昨天會同警方在台中市第一廣場逮到一名男子身著她已故特助的服裝。圖／取自沈智慧臉書
前立委沈智慧今指出，昨天會同警方在台中市第一廣場逮到一名男子身著她已故特助的服裝。圖／取自沈智慧臉書

移工 沈智慧 服裝

延伸閱讀

全國罷區大串聯桃三、桃五上街宣講 魯明哲、呂玉玲反擊了

反惡罷！郝龍斌批偷偷舔共 喊話民進黨下架沈伯洋

「這是我的選擇」越南女大生嫁同國移工 彰警展現最美風景

大罷免三階開第1槍！台中首場綠宣講 直搗盧秀燕本命區

相關新聞

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

台北市議員昨夜在臉書發文指稱遭網友傳送恐嚇訊息，對方以林的不實裸照要求5萬元美金，「跟政治無關」、「等我人出境，我肯定發...

出門買東西遇劫！北市吊車輾斃妙齡女 7旬駕駛：上班時已不舒服

北市忠孝東路與新生南路口，今天下午2時許發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車，行經新生、忠孝路口時，往前直行撞倒3...

雲林小狗護蒜遭斷頭…警3個月未破案 農憂哪天出人命

雲林縣虎尾鎮與莿桐鄉交界的偏僻農區，3月發生幫農民顧田間蒜頭的小黑狗遭殘忍殺害，以竊取蒜頭，事隔逾3個月，警方仍無法將殺...

報警還不怕…「裸照威脅」林亮君深夜再曝新恐嚇文字

民進黨北市議員林亮君遭人威脅稱持有她裸照，周六已前往派出所報案。不過林稍早深夜又再度在臉書表示，她中午報案後，對方知道她...

影／轎車翻落大雪山林道50公尺深邊坡 車內一對夫妻受傷

一輛轎車昨晚翻落台中和平大雪山林道50公尺深邊坡，車內夫妻受傷，消防隊員連夜搶救，今天凌晨以繩索將二人拉起送醫，肇事原因...

本月第2起！中油高雄大林廠冒火光 大寮都聞到臭味

高雄中油大林廠5天前發生火警，今早又被小港區居民發現燃燒塔出現火光，感覺就像「聖火杯」，甚至在大寮聞到臭味。高市環保局證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。