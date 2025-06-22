快訊

債蛙不畏套牢持續加碼！他驚呼「果然是散戶精神」 股民讚：爽爽領息

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

中壢婦高溫搭車中暑急求救 台灣好行運將奔分局助送醫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

全台連日高溫炎熱，中央氣象署發布高溫達36度資訊，桃園市一名婦人昨天上午搭台灣好行大溪快線501公車往中壢途中，疑因天氣悶熱中暑，出現頭暈臉色蒼白，該501線司機就近開至中壢分局，員警攙扶下車送醫治療無大礙後，還特別購買客家菜包感謝警察為民服務。

中壢分局今天上午表示，昨天夏至高溫炎熱，50歲婦人昨天上午10時搭乘台灣好行大溪快線（桃園高鐵至大溪慈湖）501線公車，行經中壢市區途中，該婦人出現頭暈、臉色蒼白、全身大汗不適，疑似天氣悶熱中暑，婦人車上緊急求助，501線司機趕緊就近送至中壢分局求助。

警備隊警員郭子鳴見501公車司機緊急停車招手，郭子鳴與替代役男曾少宸上前，在501公車司機協且下，將步伐不穩的婦人攙扶下車休息，曾員購買運動飲料補充水降溫，員警通報119送醫治療。

該婦人就醫後身體恢復無大礙，她在下午還特別購買中壢特產的客家菜包，到中壢警分局警備隊奉上菜包感謝員警，並堅持歸還飲料費用，曾姓替代役男以「舉手之勞」予以婉拒，婦人非常感謝員警為民服務。

全台高溫炎熱，中壢婦人（右一）搭車疑中暑不適，501公車司機緊急載至中壢分局，員警替代役扶助休息送醫無礙。圖／警方提供
全台高溫炎熱，中壢婦人（右一）搭車疑中暑不適，501公車司機緊急載至中壢分局，員警替代役扶助休息送醫無礙。圖／警方提供
全台高溫炎熱，中壢婦人搭車疑中暑不適，501公車司機（右一）緊急載至中壢分局和與員警扶助下車送醫無礙。圖／警方提供
全台高溫炎熱，中壢婦人搭車疑中暑不適，501公車司機（右一）緊急載至中壢分局和與員警扶助下車送醫無礙。圖／警方提供

替代役男 中壢

延伸閱讀

中壢這路口閃黃燈 3車相撞1車四輪朝天 網批用命睹

民間參與公建 運動設施夯 財部7月4日辦招商大會

快改道！ 國1北向中壢事故釀「紫爆」 大貨車閃車禍翻覆打橫、米散滿車道

新北詐騙雞蛋糕3500元大盜 驚覺事情大條了到中壢投案

相關新聞

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

台北市議員昨夜在臉書發文指稱遭網友傳送恐嚇訊息，對方以林的不實裸照要求5萬元美金，「跟政治無關」、「等我人出境，我肯定發...

出門買東西遇劫！北市吊車輾斃妙齡女 7旬駕駛：上班時已不舒服

北市忠孝東路與新生南路口，今天下午2時許發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車，行經新生、忠孝路口時，往前直行撞倒3...

雲林小狗護蒜遭斷頭…警3個月未破案 農憂哪天出人命

雲林縣虎尾鎮與莿桐鄉交界的偏僻農區，3月發生幫農民顧田間蒜頭的小黑狗遭殘忍殺害，以竊取蒜頭，事隔逾3個月，警方仍無法將殺...

報警還不怕…「裸照威脅」林亮君深夜再曝新恐嚇文字

民進黨北市議員林亮君遭人威脅稱持有她裸照，周六已前往派出所報案。不過林稍早深夜又再度在臉書表示，她中午報案後，對方知道她...

影／轎車翻落大雪山林道50公尺深邊坡 車內一對夫妻受傷

一輛轎車昨晚翻落台中和平大雪山林道50公尺深邊坡，車內夫妻受傷，消防隊員連夜搶救，今天凌晨以繩索將二人拉起送醫，肇事原因...

本月第2起！中油高雄大林廠冒火光 大寮都聞到臭味

高雄中油大林廠5天前發生火警，今早又被小港區居民發現燃燒塔出現火光，感覺就像「聖火杯」，甚至在大寮聞到臭味。高市環保局證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。