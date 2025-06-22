中壢婦高溫搭車中暑急求救 台灣好行運將奔分局助送醫

全台連日高溫炎熱，中央氣象署發布高溫達36度資訊，桃園市一名婦人昨天上午搭台灣好行大溪快線501公車往中壢途中，疑因天氣悶熱中暑，出現頭暈臉色蒼白，該501線司機就近開至中壢分局，員警攙扶下車送醫治療無大礙後，還特別購買客家菜包感謝警察為民服務。

中壢分局今天上午表示，昨天夏至高溫炎熱，50歲婦人昨天上午10時搭乘台灣好行大溪快線（桃園高鐵至大溪慈湖）501線公車，行經中壢市區途中，該婦人出現頭暈、臉色蒼白、全身大汗不適，疑似天氣悶熱中暑，婦人車上緊急求助，501線司機趕緊就近送至中壢分局求助。

警備隊警員郭子鳴見501公車司機緊急停車招手，郭子鳴與替代役男曾少宸上前，在501公車司機協且下，將步伐不穩的婦人攙扶下車休息，曾員購買運動飲料補充水降溫，員警通報119送醫治療。