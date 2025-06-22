中壢區中山路與和平街路口昨(21)日深夜發生一起三車碰撞事故，造成一輛計程車翻覆，駕駛受傷送醫。中壢警分局交通中隊接獲報案後立即派員前往處理，初步調查，三輛車行經路口時疑似未依規定遵守閃光號誌，導致碰撞事故。

中壢區中山路與和平街路口21日深夜發生一起三車碰撞事故。圖：讀者提供

據悉，42歲黃姓男子駕駛小客貨車沿和平街直行，59歲林姓男子駕駛計程車沿中山路往復興路方向行駛，45歲黃姓男子則駕駛自小客車沿中山路往元化路方向行駛。三車在路口交會時發生碰撞，其中計程車翻覆，駕駛林男手指挫傷，所幸無生命危險。三名駕駛經酒測均為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

中壢區中山路與和平街路口21日深夜發生一起三車碰撞事故。圖：讀者提供

中壢區中山路與和平街路口21日深夜發生一起三車碰撞事故。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，民眾行經閃光號誌路口時，應嚴格遵守「閃紅燈停車再開、閃黃燈減速慢行」的交通規則，並注意周遭車況，避免因疏忽釀成事故，共同守護用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢深夜三車相撞 計程車翻覆街頭駕駛受傷