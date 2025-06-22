基隆港西岸出車禍 女子駕駛貨櫃車左轉 撞上直行貨櫃車

吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車左側車身。吳女左小腿骨折，受困在駕駛座，消防人員將她救出後送醫。許男接受酒測數值為0，吳女的酒測值待檢驗。警方已到現場測繪採證，調查事故發生原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8時45分接獲報案，中山四路靠近仙洞國小路段發生車禍，1名貨櫃車的司機受傷，受困車內。

消防局派遣人車前往救援，到場時確認受困車內，年近40歲的吳女意識清楚，但因左小腿骨折，無力起身移動。消防人員固定吳女的左小腿後，將她移置到長背板，再抬下車後送醫治療。