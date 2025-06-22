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基隆港西岸出車禍 女子駕駛貨櫃車左轉 撞上直行貨櫃車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車左側車身。吳女左小腿骨折，受困在駕駛座，消防人員將她救出後送醫。許男接受酒測數值為0，吳女的酒測值待檢驗。警方已到現場測繪採證，調查事故發生原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8時45分接獲報案，中山四路靠近仙洞國小路段發生車禍，1名貨櫃車的司機受傷，受困車內。

消防局派遣人車前往救援，到場時確認受困車內，年近40歲的吳女意識清楚，但因左小腿骨折，無力起身移動。消防人員固定吳女的左小腿後，將她移置到長背板，再抬下車後送醫治療。

警方獲報前往現場照相、繪圖及採證，並指揮引導雙向交通。初步了解是吳女駕駛未拖載貨櫃的曳引車，沿中山四路往市區方向行駛，並在左轉時未禮讓直行車，與對向直行許男駕駛的貨櫃車發生碰撞。許男已排除酒後駕駛，吳女尚未接受酒測。

吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝
吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝
吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝
吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝
吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝
吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝
吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝
吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝
吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝
吳姓女子今早駕駛曳引貨櫃車，行經基隆市中山四路左轉彎時，撞擊對向直行由許男駕駛的貨櫃車。吳女左小腿骨折送醫，事故原因尚待警方調查。記者邱瑞杰翻攝

酒測 貨櫃 基隆

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