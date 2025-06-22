北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

台北市議員昨夜在臉書發文指稱遭網友傳送恐嚇訊息，對方以林的不實裸照要求5萬元美金，「跟政治無關」、「等我人出境，我肯定發出去」，林表示已完成報案提告，台北市警方證實，目前已確認涉案網路帳戶及訊息來源是境外IP，正持續追查，初步朝恐嚇罪方向偵辦。

林亮君貼文指出，他6月20日晚上9時許接獲臉書暱稱「鐘聖義」的網友傳訊，揚言散布林的不實性影像，恐嚇要求5萬元美金，「五萬美金 永遠刪除 誠信經營」、「跟政治無關」；林6月21日深夜向台北市警局中山分局民權一派出所報案提告，該民網友知悉後仍持續傳訊，「等我人出境，我肯定會發出去」。

林發文痛斥，現今AI技術快速發展，要製作擬真性影像並不難，一旦散布，真假難辨，都對女性造成極大傷害，2021年深偽（deepfake）換臉性影像事件中，黃捷等政壇女性的臉部被合成到成人影片，成為有償販售的商品，「這是赤裸裸的數位性暴力。」

當代犯罪形式不斷演進，他選擇面對，也希望所有人都能更理解這類案件的嚴重性。這次事件，他不會與當前政治情勢或大罷免做連結，而是靜待警方與檢調單位釐清真相。但除了勒索者，仍有政治立場不同的人趁機傳惡毒訊息說他自導自演，林認為， 拿性影像來要脅女性，不論立場都該同聲譴責。