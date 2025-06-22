中壢這路口閃黃燈 3車相撞1車四輪朝天 網批用命睹

桃園市42歲黃姓男子昨天深夜開車沿中壢區和平街直行，與直行中山路的59歲林姓計程車司機、黃姓男子廂型車，3車行經中壢中山、和平街口，疑未禮讓行車發生撞擊車禍，林男計程車翻覆「四輪朝天」、手指挫傷，網友今天PO文熱議「看到這條路（車禍）不意外、過馬路要用命去賭」！

中壢警方調查，黃男昨晚11時45分自中壢和平街往中平路直行，行經和平街、中山路口，與林姓計程車「運將」、黃男（45歲）駕駛廂型車，由於該路口閃黃燈，3 車在路口未相互禮讓發生車禍。

林姓運將車速閃避不及，整車直接翻覆四輪朝天，林男手指挫傷，2名黃姓轎車、廂型車駕駛車頭受損、兩人未受傷，3車撞擊車禍，計程車翻覆朝天，網PO文熱議，「到底怎麼開的車..」、網友說，「看到是這條路就不意外了，過馬路都要用命去賭」、「走斑馬線都要膽子大的人帶路..」。