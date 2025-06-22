中壢這路口閃黃燈 3車相撞1車四輪朝天 網批用命睹
桃園市42歲黃姓男子昨天深夜開車沿中壢區和平街直行，與直行中山路的59歲林姓計程車司機、黃姓男子廂型車，3車行經中壢中山、和平街口，疑未禮讓行車發生撞擊車禍，林男計程車翻覆「四輪朝天」、手指挫傷，網友今天PO文熱議「看到這條路（車禍）不意外、過馬路要用命去賭」！
中壢警方調查，黃男昨晚11時45分自中壢和平街往中平路直行，行經和平街、中山路口，與林姓計程車「運將」、黃男（45歲）駕駛廂型車，由於該路口閃黃燈，3 車在路口未相互禮讓發生車禍。
林姓運將車速閃避不及，整車直接翻覆四輪朝天，林男手指挫傷，2名黃姓轎車、廂型車駕駛車頭受損、兩人未受傷，3車撞擊車禍，計程車翻覆朝天，網PO文熱議，「到底怎麼開的車..」、網友說，「看到是這條路就不意外了，過馬路都要用命去賭」、「走斑馬線都要膽子大的人帶路..」。
中壢警方表示，交通中隊獲報車禍事故報案，立即派員到場處理，林姓運將手指挫傷佁無大礙，警方向3人酒測值均為0，該起車禍肇事責任將進一步調查釐清究責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言