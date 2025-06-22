快訊

債蛙不畏套牢持續加碼！他驚呼「果然是散戶精神」 股民讚：爽爽領息

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

聽新聞
0:00 / 0:00

本月第2起！中油高雄大林廠冒火光 大寮都聞到臭味

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄中油大林廠5天前發生火警，今早又被小港區居民發現燃燒塔出現火光，感覺就像「聖火杯」，甚至在大寮聞到臭味。高市環保局證實，AI雲端監控系統發現異狀，經查是中油大林廠重油觸媒裂解工場跳車緊急停爐，將製程氣排往燃燒塔處理，致產生明顯粒狀汙染物，將依法開罰。

今天凌晨有小港區居民發現，人在桂林住家上空看到「聖火杯」，懷疑是中油大林廠燃燒塔又出狀況，將照片PO在臉書「林園五四三」，網路發文後，大寮居民也回應「臭味都飄到大寮了，整個大寮臭到不行」。

環保局表示，今天（22日）2時43分，AI雲端監控系統發現，中油大林廠重油觸媒裂解工場（M33），因壓縮機（C-1101）跳車緊急停爐，將製程氣排往燃燒塔處理，致產生明顯粒狀汙染物，違反空汙法32條規定，裁處10萬至500萬罰鍰。

高雄大林廠近來狀況多，5月11日疑因雷擊起火，1名外包商送醫治療。6月18日上午，第六媒組工場(M21)進行歲修，去丁烷塔(V-6301)進行法蘭拆除盲封作業時，再度引發火警。

中油高雄大林廠今天凌晨冒出火光，環保局證實是因壓縮機跳車緊急停爐，產生明顯粒狀汙染物，將依法開罰。圖／取自臉書「林園五四三」
中油高雄大林廠今天凌晨冒出火光，環保局證實是因壓縮機跳車緊急停爐，產生明顯粒狀汙染物，將依法開罰。圖／取自臉書「林園五四三」
中油高雄大林廠冒出火光，居民酸天際出現「聖火杯」。圖／取自臉書「林園五四三」
中油高雄大林廠冒出火光，居民酸天際出現「聖火杯」。圖／取自臉書「林園五四三」
中油高雄大林廠今天凌晨冒出火光，環保局證實是因壓縮機跳車緊急停爐，產生明顯粒狀汙染物，將依法開罰。圖／取自臉書「林園五四三」
中油高雄大林廠今天凌晨冒出火光，環保局證實是因壓縮機跳車緊急停爐，產生明顯粒狀汙染物，將依法開罰。圖／取自臉書「林園五四三」

環保局 中油

延伸閱讀

安倍晉三夫人訪台 高雄準備超大鳳梨冰感念故人

高雄強化城市防汛 持續清疏長度與重量雙成長

高雄飯店瞄準暑假商機 推早午餐吃到飽

中油大林煉油廠火警 高市府祭空污法將開罰

相關新聞

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

台北市議員昨夜在臉書發文指稱遭網友傳送恐嚇訊息，對方以林的不實裸照要求5萬元美金，「跟政治無關」、「等我人出境，我肯定發...

出門買東西遇劫！北市吊車輾斃妙齡女 7旬駕駛：上班時已不舒服

北市忠孝東路與新生南路口，今天下午2時許發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車，行經新生、忠孝路口時，往前直行撞倒3...

雲林小狗護蒜遭斷頭…警3個月未破案 農憂哪天出人命

雲林縣虎尾鎮與莿桐鄉交界的偏僻農區，3月發生幫農民顧田間蒜頭的小黑狗遭殘忍殺害，以竊取蒜頭，事隔逾3個月，警方仍無法將殺...

報警還不怕…「裸照威脅」林亮君深夜再曝新恐嚇文字

民進黨北市議員林亮君遭人威脅稱持有她裸照，周六已前往派出所報案。不過林稍早深夜又再度在臉書表示，她中午報案後，對方知道她...

影／轎車翻落大雪山林道50公尺深邊坡 車內一對夫妻受傷

一輛轎車昨晚翻落台中和平大雪山林道50公尺深邊坡，車內夫妻受傷，消防隊員連夜搶救，今天凌晨以繩索將二人拉起送醫，肇事原因...

本月第2起！中油高雄大林廠冒火光 大寮都聞到臭味

高雄中油大林廠5天前發生火警，今早又被小港區居民發現燃燒塔出現火光，感覺就像「聖火杯」，甚至在大寮聞到臭味。高市環保局證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。