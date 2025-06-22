快訊

川普參戰伊朗政權恐垮台？紐時揭以伊戰爭4套發展劇本

校長之子／求學只求60分 中山女高校長大四兒擁10家店

總冠軍賽最迷人的Game7！七大面向看溜馬如何逆襲登頂

台南7旬男夏至騎車出門 一路茫騎6小時警追上時還在騎

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

72歲吳姓老翁昨天上午9時許騎車離開台南市安南區住家後，竟在茫然中一路跨越6個行政區，騎到下午3時許，騎了6小時直接騎到25公里外的官田區葫蘆埤自然公園；吳的妻子向警方求助，員警調閱監視器，開巡邏車至公園找人，順利將吳攔下，請他上車送返家。

昨天下午2時許，吳姓老翁的妻子走進台南市警第三分局安中派出所，表示丈夫上午9時許騎車出門，中午時間應該要回家吃飯，卻不見人影；由於老翁近日已經有失智情況，且適逢夏至時分，氣候炎熱，想請警方協助，確認丈夫行蹤下落。

在派出所內的安中所副所長顏琦晉、警員吳尹誠、陳奕儒及實習生李偉維分工合作，一人調閱監視器查看吳姓老翁行車軌跡，另外三人開巡邏車外出尋找；警方發現吳從上午騎車出門，竟一路跨越永康、新化、新市、善化、麻豆及官田等六個行政區，騎了超過25公里。

從監視器中看到吳姓老翁一路已開到官田區葫蘆埤自然公園，警車也在下午3時許抵達現場，員警一見到老翁身影，立即將他「攔停」；吳當時身上已有多處曬傷，連稱「想騎車回家，到處都找不到回家的路，已經從早上騎到現在」。

警方見他已騎了超過6小時，先提供水及食物讓老翁補充體力，再請他搭上警車，直接載回安南區住家，交由家屬照料，並請家屬再前往葫蘆埤自然公園將老公的車騎回；吳的妻子見丈夫在警方協助下，順利平安歸來，不斷道謝。

分局呼籲，家中有年長者，應準備包含姓名、住址、家屬電話等聯絡資訊隨身攜帶，以利緊急聯繫，亦可考慮讓長者佩戴具有定位功能的裝置，如GPS手環，或申請「愛心手鍊」服務，以確保走失時能夠迅速尋回，減少迷途風險，守護家中老寶貝。

72歲吳姓老翁昨天上午9時許騎車離開台南市安南區住家後，竟在茫然中一路跨越6個行政區，騎到下午3時許，騎了6小時直接騎到25公里外的官田區葫蘆埤自然公園。記者袁志豪／翻攝
72歲吳姓老翁昨天上午9時許騎車離開台南市安南區住家後，竟在茫然中一路跨越6個行政區，騎到下午3時許，騎了6小時直接騎到25公里外的官田區葫蘆埤自然公園。記者袁志豪／翻攝
72歲吳姓老翁昨天上午9時許騎車離開台南市安南區住家後，竟在茫然中一路跨越6個行政區，騎到下午3時許，騎了6小時直接騎到25公里外的官田區葫蘆埤自然公園。記者袁志豪／翻攝
72歲吳姓老翁昨天上午9時許騎車離開台南市安南區住家後，竟在茫然中一路跨越6個行政區，騎到下午3時許，騎了6小時直接騎到25公里外的官田區葫蘆埤自然公園。記者袁志豪／翻攝

監視器 妻子

延伸閱讀

北市國中資優課程差異大 議員籲：放寬戶籍地限制

母女雪隧避車彎大打出手 疑爭搶藍牙播音樂爆衝突互扔手機

開車爆爭吵丟手機...母女竟停雪隧避車彎 下車大打出手

台中少年觀魚跌落柳川 民眾攔巡邏車警及時伸援

相關新聞

出門買東西遇劫！北市吊車輾斃妙齡女 7旬駕駛：上班時已不舒服

北市忠孝東路與新生南路口，今天下午2時許發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車，行經新生、忠孝路口時，往前直行撞倒3...

雲林小狗護蒜遭斷頭…警3個月未破案 農憂哪天出人命

雲林縣虎尾鎮與莿桐鄉交界的偏僻農區，3月發生幫農民顧田間蒜頭的小黑狗遭殘忍殺害，以竊取蒜頭，事隔逾3個月，警方仍無法將殺...

報警還不怕…「裸照威脅」林亮君深夜再曝新恐嚇文字

民進黨北市議員林亮君遭人威脅稱持有她裸照，周六已前往派出所報案。不過林稍早深夜又再度在臉書表示，她中午報案後，對方知道她...

影／轎車翻落大雪山林道50公尺深邊坡 車內一對夫妻受傷

一輛轎車昨晚翻落台中和平大雪山林道50公尺深邊坡，車內夫妻受傷，消防隊員連夜搶救，今天凌晨以繩索將二人拉起送醫，肇事原因...

斗六資源回收車沿途回收竟起火 火燒車一路跑嚇壞居民

雲林縣斗六市昨晚7時16分許，市公所清潔隊一輛回收車，沿著雲林路三段一路集運回收物品，不料車上突然冒煙，沒多久竟起火燃燒...

現場傳巨響…溪頭巨木倒下砸中遊覽車「車頂凹陷」 玻璃碎片割傷3人

南投縣溪頭地區今天中午發生遊覽車遭倒木砸中事故，造成車上3名乘客遭玻璃割傷，所幸傷勢不重，皆自行就醫。警方指出，事故發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。