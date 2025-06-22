台南7旬男夏至騎車出門 一路茫騎6小時警追上時還在騎

72歲吳姓老翁昨天上午9時許騎車離開台南市安南區住家後，竟在茫然中一路跨越6個行政區，騎到下午3時許，騎了6小時直接騎到25公里外的官田區葫蘆埤自然公園；吳的妻子向警方求助，員警調閱監視器，開巡邏車至公園找人，順利將吳攔下，請他上車送返家。

昨天下午2時許，吳姓老翁的妻子走進台南市警第三分局安中派出所，表示丈夫上午9時許騎車出門，中午時間應該要回家吃飯，卻不見人影；由於老翁近日已經有失智情況，且適逢夏至時分，氣候炎熱，想請警方協助，確認丈夫行蹤下落。

在派出所內的安中所副所長顏琦晉、警員吳尹誠、陳奕儒及實習生李偉維分工合作，一人調閱監視器查看吳姓老翁行車軌跡，另外三人開巡邏車外出尋找；警方發現吳從上午騎車出門，竟一路跨越永康、新化、新市、善化、麻豆及官田等六個行政區，騎了超過25公里。

從監視器中看到吳姓老翁一路已開到官田區葫蘆埤自然公園，警車也在下午3時許抵達現場，員警一見到老翁身影，立即將他「攔停」；吳當時身上已有多處曬傷，連稱「想騎車回家，到處都找不到回家的路，已經從早上騎到現在」。

警方見他已騎了超過6小時，先提供水及食物讓老翁補充體力，再請他搭上警車，直接載回安南區住家，交由家屬照料，並請家屬再前往葫蘆埤自然公園將老公的車騎回；吳的妻子見丈夫在警方協助下，順利平安歸來，不斷道謝。