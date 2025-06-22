屏東微型電動二輪車1到5月268件車禍1死 警明起專案取締

屏東縣警局交通隊觀察，微型電動二輪車因免考照與免掛牌等特性，交通違規情形屢見不鮮。根據統計，今年1至5月屏東縣發生268件涉及微電車的交通事故，造成1人死亡、189人受傷，較去年同期增加20件事故與18人受傷。23日起展開專案取締。

交通隊指出，分析肇事族群，以未成年人12至17歲最多，其次為65歲以上高齡者，顯示此類交通工具的違規風險不容忽視，執法與教育並進已勢在必行。

交通隊表示，因應微型電動二輪車引發的交通亂象與事故風險，警方從6月23日起，啟動「微型電動二輪車違規專案取締行動」，針對違規騎乘、未領用牌照、未滿14歲騎乘、酒後駕駛、未戴安全帽、未禮讓行人、超載及其他動態違規行為，全面加強執法力度，同步推動交通安全宣導，積極守護民眾用路安全。