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屏東微型電動二輪車1到5月268件車禍1死 警明起專案取締

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局交通隊觀察，微型電動二輪車因免考照與免掛牌等特性，交通違規情形屢見不鮮。根據統計，今年1至5月屏東縣發生268件涉及微電車的交通事故，造成1人死亡、189人受傷，較去年同期增加20件事故與18人受傷。23日起展開專案取締。

交通隊指出，分析肇事族群，以未成年人12至17歲最多，其次為65歲以上高齡者，顯示此類交通工具的違規風險不容忽視，執法與教育並進已勢在必行。

交通隊表示，因應微型電動二輪車引發的交通亂象與事故風險，警方從6月23日起，啟動「微型電動二輪車違規專案取締行動」，針對違規騎乘、未領用牌照、未滿14歲騎乘、酒後駕駛、未戴安全帽、未禮讓行人、超載及其他動態違規行為，全面加強執法力度，同步推動交通安全宣導，積極守護民眾用路安全。

交通隊表示，常見違規態樣包括未戴安全帽、無牌駕駛、違規載人、任意穿越道路與逆向行駛等，這些行為不僅違反法規，更直接威脅自身及其他用路人之安全。為有效遏止違規情形，警察局將針對校園周邊、夜市、車站、工業區等人流集中地點，加強巡邏與即時宣導，提升民眾守法意識與安全認知。

屏東微型電動二輪車今年1到5月發生268件車禍釀1死，警方23日起專案取締。圖/警方提供
屏東微型電動二輪車今年1到5月發生268件車禍釀1死，警方23日起專案取締。圖/警方提供
屏東微型電動二輪車今年1到5月發生268件車禍釀1死，警方23日起專案取締。圖/警方提供
屏東微型電動二輪車今年1到5月發生268件車禍釀1死，警方23日起專案取締。圖/警方提供
屏東微型電動二輪車今年1到5月發生268件車禍釀1死，警方23日起專案取締。圖/警方提供
屏東微型電動二輪車今年1到5月發生268件車禍釀1死，警方23日起專案取締。圖/警方提供
屏東微型電動二輪車今年1到5月發生268件車禍釀1死，警方23日起專案取締。圖/警方提供
屏東微型電動二輪車今年1到5月發生268件車禍釀1死，警方23日起專案取締。圖/警方提供

電動 屏東縣 交通事故

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