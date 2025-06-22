斗六資源回收車沿途回收竟起火 火燒車一路跑嚇壞居民

雲林縣斗六市昨晚7時16分許，市公所清潔隊一輛回收車，沿著雲林路三段一路集運回收物品，不料車上突然冒煙，沒多久竟起火燃燒，站在後車斗的回收員趕緊警告司機停車，並自行跳車，消防隊趕到約半小時撲滅，是否回收物內夾雜鋰電池類或其他易燃物品，仍調查中。

昨天晚上雲林縣斗六市清潔隊的垃圾車和回收車，依例沿著斗六市雲林路一帶集運，回收車行經雲林路三路時竟發生火燒車火警，站在後車斗的隊員發現趕緊叫司機減速停車，並緊忙跳車，火燒回收車起火沿路跑的畫面，被網友拍下，相當驚悚。

消防局獲報派遣公園、斗六分隊，出動各式消防車2部、救護車1部、人員7人前往搶救，現場由公園分隊長陳郁彥指揮搶救。經約半小時將火勢撲滅，車上回收物已燒成灰燼，市長林聖爵第一時間也趕到現場了解。