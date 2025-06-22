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騎士疑疲勞駕駛過彎摔12公尺深邊坡 蘇花車流回堵3公里

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消將2人救上來，幸無生命危險。不過為了救援雙向交通管制，北上車龍回堵近3公里，卡在162.78公里處匯德隧道口南端約1小時。

19歲郭男今天上午7時2分左右騎乘機車，搭載同為19歲劉男沿蘇花公路南下，沒想到行經160.9公里處時，突然自撞跌下山谷，其他用路人見狀趕緊通報警消救援。

警消抵達現場先緊急下降繩索至跌落點，發現2人卡在12公尺深的邊坡受傷，其中劉男腳骨折、郭男臉部及身體有多處擦挫傷，救上路面後送慈濟醫院治療。

為了救援安全，蘇花公路雙向交通管制通行，北上車龍一度回堵至162.78公里處匯德隧道口南端，開車載家人北上的王姓民眾說，自己在現場塞了近1小時，有看到2輛救護車開過去，當時不清楚發生什麼事。

經警方調查，郭男酒測值為0，持證正常，疑因疲勞駕駛過彎過不去，而不慎自撞摔落邊坡，詳細事故原因仍待警方釐清。

蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生機車騎士自摔邊坡，為救援雙向交通管制，北上車龍回堵近3公里，卡在162.78公里處匯德隧道口南端約1小時。圖／民眾提供
蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生機車騎士自摔邊坡，為救援雙向交通管制，北上車龍回堵近3公里，卡在162.78公里處匯德隧道口南端約1小時。圖／民眾提供
蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。圖／警方提供
蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。圖／警方提供
蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。圖／警方提供
蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。圖／警方提供

蘇花公路 自撞 交通事故

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