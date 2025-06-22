台中嫩黑柴離家流浪街頭一周 暖警掃晶片重回飼主懷抱

台中市東區分駐所在近日接到熱心市民在街頭拾獲的小柴犬，因柴犬身上有背帶，判斷是有人飼養，帶往動物醫院掃晶片後，聯絡朱姓女飼主領回，才知該犬已離家7天，因飼主夫妻不擅用網路，只在住家附近貼海報，沒想到愛犬流浪到離住家6公里遠的東區。

第三警分局東區所14日凌晨2時許，接獲民眾拾獲黑色柴犬一隻，市民通報柴犬是在東區自由路三段發現，因繫有背帶、模樣親人，看似是走失的寵物，市民擔心牠深夜無處可去，便帶著牠前往鄰近派出所尋求協助。

警方考量當時已是深夜，暫時將牠安置在所內，等待天亮後聯繫動保人員後續處理，並上網查找是否有相關協尋資訊。

該隻小黑柴模樣可愛，讓經過牠身旁警員都忍不住伸手摸摸，為讓牠安穩度過夜晚，警員還準備了乾淨飲用水，還有警員提供自己常備的寵物罐頭餵食，讓牠大快朵頤，補充體力。

小黑柴也很識相，飽餐一頓後，會趴在地上靜靜守著警員，一起值班，有時還會低吠幾聲，彷彿在為值勤警員加油打氣。

警員曾婉婕、謝孟儒為協助黑柴早點回到飼主身邊，決定主動出擊，帶牠前往24小時營業的動物醫院掃描晶片。警在獸醫師協助下，順利查出黑柴名叫「HAPPY」，成功聯繫上朱姓女飼主。

雖然朱女在清晨5時許睡夢中接獲警方電話，卻因愛犬失而復得，欣喜萬分，立即趕到動物醫院，柴犬看見到主人激動不已。

朱女透露，HAPPY已走失一個星期，平時夫妻因不擅使用社群媒體，只能在太平區住家附近張貼協尋海報，沒想到年僅一歲多的HAPPY一路從太平區跑到6公里外的東區。

朱女感謝警方、熱心市民協助下，順利尋回愛犬，也讓為期一周的愛犬流浪記畫下句點。

警方呼籲，寵物就像家人一樣，需要主人的細心照顧與陪伴，外出時務必繫好牽繩，並為寵物植入晶片、配戴名牌或防走失吊牌，以便走失時能迅速聯繫上飼主，縮短牠們與家的距離。