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影／夫妻開車翻落山谷受困6小時 兩人打電話給家人求救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對夫妻昨晚開車在台中和平山區車翻落山谷，二人發生意外時曾打電話向家人求救，警、消獲報沿路搜尋，以定位和調監視器線索找到掉落50公尺深山谷車輛，救出受困近6小時的夫妻。

台中市警察局和平分局雪山派出所昨晚9時4分接獲民眾報案稱，他的69歲簡姓父親與68歲母親昨天上午開車到大雪山登山，下山時最後一次通話中，父親曾驚恐表示車輛不慎跌落山谷，家屬憂心其安危，向警方請求協尋協助。

和平警分局接獲通報後，立即進行定位及調閱監視器影像尋找簡、林2位民眾位置並派員沿路徒步搜尋，台中市消防局東勢分隊透過手機定位系統掌握失聯者最後訊號位置並趕赴現場，隨即與雪山派出所員警共同啟動夜間搜救行動。

警消與搜救人員在雪山路35公里處會合後，冒著夜間山區低溫與能見度不佳等險峻條件，徒步上山至38公里處搜尋。歷經數小時努力，今天凌晨1時58分，在雪山路38.2公里處發現墜落山谷的轎車。

搜救人員立即下切至車輛處，確認車內簡男與林女均有生命徵象且意識清楚，迅速協助脫困。經救護人員現場初步檢傷，林女頭部及臉部有明顯挫傷，簡男無明顯外傷，送往東勢農民醫院接受進一步治療，2人均無生命危險。

警方呼籲，民眾到高山地區登山或旅遊，應事先評估路況與車況，並攜帶充足通訊與照明設備，同時告知親友行程動態。如遇突發狀況，請速撥打110或119求助，並保持冷靜，避免因二次移動造成更大危險。

一對夫妻昨晚開車經台中和平山區車翻落山谷，警方和消防隊員今天凌晨1時58分，在雪山路38.2公里處發現墜落山谷轎車。圖／警方提供
一對夫妻昨晚開車經台中和平山區車翻落山谷，警方和消防隊員今天凌晨1時58分，在雪山路38.2公里處發現墜落山谷轎車。圖／警方提供
一對夫妻昨晚開車經台中和平山區車翻落山谷，警方和消防隊員今天凌晨1時58分，在雪山路38.2公里處發現墜落山谷轎車。圖／警方提供
一對夫妻昨晚開車經台中和平山區車翻落山谷，警方和消防隊員今天凌晨1時58分，在雪山路38.2公里處發現墜落山谷轎車。圖／警方提供
一對夫妻昨晚開車經台中和平山區車翻落山谷，警方和消防隊員今天凌晨1時58分，在雪山路38.2公里處發現墜落山谷轎車。圖／警方提供
一對夫妻昨晚開車經台中和平山區車翻落山谷，警方和消防隊員今天凌晨1時58分，在雪山路38.2公里處發現墜落山谷轎車。圖／警方提供

監視器 大雪山 台中市

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