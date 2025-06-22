台中媽媽出門斷訊12小時…兒急報案警用電眼尋獲

台中市黃姓婦人住太平區，近日騎機車出門後，遲遲未返家，黃婦的洪姓兒子在當日深夜認為母親已斷訊12小時，擔心發生意外，趕緊報警，警方透過車牌辨識，順利在北區找到仍在騎機車的黃婦，讓母子團圓。

「媽媽出門買菜，到現在都還沒回家」洪姓男子20日深夜到太平警分局報案，其68歲的黃姓母親在當日上午11時騎機車外出買菜，至晚間11時仍未返家，且身上未帶手機、無法聯繫，因母親患有失智症，洪男十分擔心母親的安危。

太平警分局獲報後，啟動協尋機制，透過黃婦所騎乘的機車車牌用「車輛辨識系統」追查，發現其機車曾出現在北區，趕緊通報第二警分局協助搜尋。

第二警分局文正所警員孫丞佑獲報後，前往相關路段巡查，在北區五權路、篤行路口附近，發現符合特徵的黃婦。

當時黃婦騎乘機車時左右搖晃、神情恍惚，警員關心時，黃婦直說要「回家」，卻說不知怎麼騎到這麼遠，車上菜籃仍放著早上購買的蔬菜與水果，顯示其確實騎了一整天。

警方見婦人體力不支，先將她載回派出所休息，立即聯繫洪男前來接回，洪男見到母親平安無恙，喜極而泣，不斷向警員表達萬分感激。