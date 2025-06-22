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彰化女台中就醫忘車位置...找了7小時才有勇氣報警求助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化市張姓女子月初時到台中市中國醫藥大學附設醫院就醫，但求診完卻發現忘記停車位置，張女在烈日下找了7小時，最後才鼓起用器到大誠分駐所求助，警方比對車籍資料後，在北區博館街附近，找到張女愛車，張女也情緒激動，不斷向警方致謝。

經查，張姓女子（35歲）在9日下午3時許，開車前往台中中國附醫就診，結束後卻忘記車輛停放位置，張女記得停放是停在綠園道一帶，但對台中路況不熟，遲遲無法尋獲，加上高溫炎熱，她在烈日下徒步尋車超過7小時，身心俱疲，情緒差點崩潰。

當晚張女徒步行經興中街，見到大誠分駐所時，鼓起勇氣，主動入內求助，值勤賴姓、潘姓二名警員先安撫張女情緒，耐心詢問車輛特徵、車牌號碼、可能停放位置等資訊。

經比對車輛資料後，警方運用監視器等工具，迅速鎖定車輛確實停放於北區博館街路邊停車格內，確認車輛無損失或異狀，張女才放下心中大石。

張女到場見到愛車平安無恙，向警方直說「真的很謝謝你們，我一個人走到腳都快抬不起來了，還好有你們幫忙，不然我真的不知道該怎麼辦」。

第一警分局長尤啓南呼籲，駕駛人停車時應記錄好地點、拍照或備註周邊建築標誌，以備不時之需。如發現自身陷入困境或需要協助時，可主動求助警方，以便及時提供必要協助。

彰化市張姓女子月初到台中市就醫，卻忘記停車位置，徒步找了7小時才報警，警方利用監視器等設備，順利替張女找到車。圖／第一警分局提供
彰化市張姓女子月初到台中市就醫，卻忘記停車位置，徒步找了7小時才報警，警方利用監視器等設備，順利替張女找到車。圖／第一警分局提供

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