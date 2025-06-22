影／轎車翻落大雪山林道50公尺深邊坡 車內一對夫妻受傷

一輛轎車昨晚翻落台中和平大雪山林道50公尺深邊坡，車內夫妻受傷，消防隊員連夜搶救，今天凌晨以繩索將二人拉起送醫，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局昨晚9時2分獲報，和平區大雪山林道車輛翻落邊坡有車禍，派遣東勢、新社、西屯分隊，出動消防車7輛、消防人員19名，現場由東勢分隊長葉峻明負責指揮。