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影／轎車翻落大雪山林道50公尺深邊坡 車內一對夫妻受傷
一輛轎車昨晚翻落台中和平大雪山林道50公尺深邊坡，車內夫妻受傷，消防隊員連夜搶救，今天凌晨以繩索將二人拉起送醫，肇事原因由警方調查中。
台中市消防局昨晚9時2分獲報，和平區大雪山林道車輛翻落邊坡有車禍，派遣東勢、新社、西屯分隊，出動消防車7輛、消防人員19名，現場由東勢分隊長葉峻明負責指揮。
消防隊員到場獲知轎車翻落邊坡，車內有一對夫妻68歲簡姓男子和67歲林姓女子受困，確認車輛翻落位置為大雪山林道38.2公里處，翻落離主幹道約50公尺深，救助人員架設繩索下降，今天凌晨1時47分接觸2名待救者，意識清楚，凌晨2時18分及2時43分，先後以繩索將二人拖拉回主幹道；2名傷者分由東勢消防分隊救護車和新社救護車送東勢農民醫院治療。
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