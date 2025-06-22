報警還不怕…「裸照威脅」林亮君深夜再曝新恐嚇文字

民進黨北市議員林亮君遭人威脅稱持有她裸照，周六已前往派出所報案。不過林稍早深夜又再度在臉書表示，她中午報案後，對方知道她報警，竟持續傳訊恐嚇，還說「五萬美金、永遠刪除、誠信經營」，甚至揚言「等我人出境、我肯定會發出去」。

林亮君深夜在臉書透露，威脅她的人在她報案後持續傳訊恐嚇她，不過林強調，面對性騷擾、性羞辱、恐嚇與暴力都該零容忍，「我不會因此退縮，停下腳步。」

林亮君也強調，這次事件，她不會與當前政治情勢或大罷免做連結，靜待警方與檢調單位釐清真相。

林亮君遭人威脅握有裸照案，林21日中午已在中山分局及民權一派出所的協助完成報案。

林亮君深夜在臉書說，以性影像為勒索工具，是極其卑劣的行徑，不但下流，更視法律如無物。現在AI技術快速發展，要製作擬真的性影像並不困難，真假難辨。一旦散布，不論真偽，都對女性造成極大傷害。

她也舉2021年深偽（deepfake）換臉性影像事件中，黃捷等政壇女性的臉部被合成到成人影片，成為有償販售的商品，這是赤裸裸的數位暴力。當代犯罪形式不斷演進，「我選擇面對，也希望所有人都能更理解這類案件的嚴重性。」

林亮君沉痛說，除了勒索者，還有政治立場不同的人趁機傳來惡毒訊息說她自導自演。不論立場，拿性影像來要脅女性，都該同聲譴責。先前藍營女性民代遭遇性騷擾事件時，綠營同樣站出來聲援。