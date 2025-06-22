高雄某茶行債務糾紛4人遭砍、毆傷 歹徒飛車衝撞鐵門逃逸

高市苓雅區某茶行昨晚9時40分許已歇業、門未上鎖，突然3輛轎車及1輛小貨車疾駛而至，約數名黑衣男持刀、球棒進入砸店，7名員工措手不及，2男手臂等處遭犯嫌砍傷，2男遭球棒打傷，黑衣男離去前還囂張倒車衝撞鐵門才逃逸；初步了解疑為債務糾紛引起，警方正循線追查犯嫌下落。

苓雅警分局調查，位於永泰路的某茶行昨晚9時40分已經歇業，當時店內有7名員工在內，大門未上鎖，突然有3輛轎車、1輛自小貨車疾駛至店外，數名黑衣男分持刀棍衝入店內。

黑衣男朝店內員工叫囂，和員工起口角衝突，隨即持刀棍朝4名員工砍殺、圍毆，導致其中2名員工手臂等處遭砍傷，另2名員工則被毆傷；黑衣男砍人、打傷員工，離去前，其中一輛轎車還衝撞茶行鐵門才離去，教訓意味濃厚。