聽新聞
0:00 / 0:00
高雄某茶行債務糾紛4人遭砍、毆傷 歹徒飛車衝撞鐵門逃逸
高市苓雅區某茶行昨晚9時40分許已歇業、門未上鎖，突然3輛轎車及1輛小貨車疾駛而至，約數名黑衣男持刀、球棒進入砸店，7名員工措手不及，2男手臂等處遭犯嫌砍傷，2男遭球棒打傷，黑衣男離去前還囂張倒車衝撞鐵門才逃逸；初步了解疑為債務糾紛引起，警方正循線追查犯嫌下落。
苓雅警分局調查，位於永泰路的某茶行昨晚9時40分已經歇業，當時店內有7名員工在內，大門未上鎖，突然有3輛轎車、1輛自小貨車疾駛至店外，數名黑衣男分持刀棍衝入店內。
黑衣男朝店內員工叫囂，和員工起口角衝突，隨即持刀棍朝4名員工砍殺、圍毆，導致其中2名員工手臂等處遭砍傷，另2名員工則被毆傷；黑衣男砍人、打傷員工，離去前，其中一輛轎車還衝撞茶行鐵門才離去，教訓意味濃厚。
警方獲報趕抵現場，救護員將4名傷者送醫，所幸傷勢不嚴重，無生命危險；據了解，兩派人馬疑因債務糾紛，昨晚原本要在茶行商討債務問題，未料，卻引發這起砍傷、打人的案件，警方正循線以車追人，鎖定涉案對象追緝中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言