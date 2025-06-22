AIT施工 工人遭鋼梁壓傷不治

吳姓工人昨在美國在台協會台北辦事處二樓停車場屋頂施工，他指揮吊車吊掛Ｃ型鋼梁時，被滑落鋼梁砸到，吳外傷嚴重，當場失去呼吸心跳，被送往內湖三軍總醫院急救仍不治。

台北市勞動檢查處表示，對ＡＩＴ無管轄權，將透過勞動部職業安全衛生署聯繫外交部，市府可提供必要協助。

警方指出，昨天上午八點卅二分，ＡＩＴ二樓停車場屋頂施作加蓋太陽能板工程，當時五十四歲的吳姓工人正指揮吊車吊掛移動鋼梁，操作吊車的林姓司機疑操作不當，吊桿移動時，綁鋼梁的鋼纜勾到現場工地鐵棚架，晃動中鋼梁配重失衡，向一旁滑落，正好砸到吳的身上。

被鋼梁砸中的吳姓工人受重創，當場沒了呼吸心跳，被送往三總急救，但因多重創傷嚴重，最後仍死亡。家屬趕到醫院，傷痛欲絕，希望相關單位釐清肇事原因。

警方昨天陸續約談施作工程的相關人等，釐清鋼梁的綁法及配重是否失當，以及操作吊車是否出現狀況。根據現場工人描述，初步判斷是鋼梁移動過程出現失誤，鋼梁才滑落釀禍。

警方依過失致死罪嫌將林姓吊車司機移送士林地檢署偵辦，因工安意外不同於一般死亡案件，檢方將依現場證詞，並參考工程專家學者意見，才能查清肇事原因。