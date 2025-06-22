聽新聞
0:00 / 0:00

AIT施工 工人遭鋼梁壓傷不治

聯合報／ 記者廖炳棋楊正海／台北報導

吳姓工人昨在美國在台協會台北辦事處二樓停車場屋頂施工，他指揮吊車吊掛Ｃ型鋼梁時，被滑落鋼梁砸到，吳外傷嚴重，當場失去呼吸心跳，被送往內湖三軍總醫院急救仍不治。

台北市勞動檢查處表示，對ＡＩＴ無管轄權，將透過勞動部職業安全衛生署聯繫外交部，市府可提供必要協助。

警方指出，昨天上午八點卅二分，ＡＩＴ二樓停車場屋頂施作加蓋太陽能板工程，當時五十四歲的吳姓工人正指揮吊車吊掛移動鋼梁，操作吊車的林姓司機疑操作不當，吊桿移動時，綁鋼梁的鋼纜勾到現場工地鐵棚架，晃動中鋼梁配重失衡，向一旁滑落，正好砸到吳的身上。

被鋼梁砸中的吳姓工人受重創，當場沒了呼吸心跳，被送往三總急救，但因多重創傷嚴重，最後仍死亡。家屬趕到醫院，傷痛欲絕，希望相關單位釐清肇事原因。

警方昨天陸續約談施作工程的相關人等，釐清鋼梁的綁法及配重是否失當，以及操作吊車是否出現狀況。根據現場工人描述，初步判斷是鋼梁移動過程出現失誤，鋼梁才滑落釀禍。

警方依過失致死罪嫌將林姓吊車司機移送士林地檢署偵辦，因工安意外不同於一般死亡案件，檢方將依現場證詞，並參考工程專家學者意見，才能查清肇事原因。

工人 AIT

延伸閱讀

出門買東西遇劫！北市吊車輾斃妙齡女 7旬駕駛：上班時已不舒服

吊車轉彎撞倒3機車…18歲女騎士被輾斃 77歲駕駛遭北市警送辦

AIT北辦處工安意外釀1死 北市勞動局：提供職災慰助

影／精神不濟釀禍？北捷忠孝新生站前車禍1死1傷 路人驚呼「撞到人了」

相關新聞

出門買東西遇劫！北市吊車輾斃妙齡女 7旬駕駛：上班時已不舒服

北市忠孝東路與新生南路口，今天下午2時許發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車，行經新生、忠孝路口時，往前直行撞倒3...

報警還不怕…「裸照威脅」林亮君深夜再曝新恐嚇文字

民進黨北市議員林亮君遭人威脅稱持有她裸照，周六已前往派出所報案。不過林稍早深夜又再度在臉書表示，她中午報案後，對方知道她...

影／精神不濟釀禍？北捷忠孝新生站前車禍1死1傷 路人驚呼「撞到人了」

台北市忠孝東路與新生南路口，今天下午2時許發生死亡車禍，由77歲賴姓男子駕駛的吊車，行經新生、忠孝口時，突然往前直行，撞...

高雄某茶行債務糾紛4人遭砍、毆傷 歹徒飛車衝撞鐵門逃逸

高市苓雅區某茶行昨晚9時40分許已歇業、門未上鎖，突然3輛轎車及1輛小貨車疾駛而至，約數名黑衣男持刀、球棒進入砸店，7名...

大型吊車輾斃19歲女 77歲翁不知撞人

七十七歲賴姓大型吊車駕駛，昨天駕車行經台北市忠孝東路、新生南路口時，疑因頭暈目眩，不但撞倒三輛機車，還輾斃十九歲蔡姓女機車騎士。賴聲稱「不知撞到人」，市警大安分局依過失致死罪將他送辦。

詐團黃金藏合金門擋 空運柬、越

刑事局偵辦「安心幣商」假投資詐騙，發現詐團成員將贓款兌現成黃金後，將黃金包裹在合金中製成「門擋」，並空運至柬埔寨洗錢。檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。