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來台加入詐團車手 9越籍生判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣某大學九名越南籍學生加入詐騙集團，多次提領詐騙所得後，將贓款換匯交給集團上游，被害人多達五十餘人，金額龐大。新竹地院依共同詐欺取財罪判刑，其中黃姓學生遭判五年六月最重，執行完畢後驅逐出境，另有兩人因犯罪情節輕微，獲緩刑。

判決指出，這七男二女同為越籍留學生，黃姓學生跟槃姓女學生去年招攬同鄉六男一女加入詐騙集團，七名學生透過通訊軟體Telegram聯繫提款的車手，提領詐騙來的贓款。

九人先由詐團上游成員透過通訊軟體聯繫被害人，編造假投資、假購物、假租屋、假借款等情境，誘騙對方匯款到特定人頭帳戶，再由七名大學生分別到新竹的超商提領贓款。黃和槃女收款後，統一在越南商店匯兌成越南盾，轉入詐團上游帳戶。

這九人分工明確，黃擔任車手頭，槃女負責收水，兩人每天從中賺取新台幣二千到七千元不等報酬，期間黃也會自行提領贓款再轉交給上手，以提領金額百分之四當報酬。黃等九人短時間內密集提領被害人誤信匯入的款項，製造金流斷點以隱匿犯罪所得，被害人逾五十人。

竹院認為這九名外籍學生不腳踏實地、安穩念書、打工，為求快速獲取財物，竟加入詐騙集團，且黃與槃女在犯罪組織內已非全然聽命行事之人，惡性高。

竹院指出，其他位居基層的車手，也是犯罪組織不可或缺的角色，他們侵害的不僅是被害人的財產，被害人的家庭、工作動力、身心健康甚至整個金融交易秩序、司法追訴負擔都受波及，不宜輕縱。

車手 越南 詐團

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