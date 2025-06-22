大型吊車輾斃19歲女 77歲翁不知撞人

七十七歲賴姓吊車駕駛昨天下午在台北市忠孝東路、新生南路口撞倒三輛機車，還輾斃十九歲蔡姓女騎士。記者廖炳棋／翻攝

昨天下午二點多，賴從新生南路一段南往北方向行駛，吊車在最外側車道行駛至路口，前車頭碰撞前方停等紅燈的三輛機車後車尾，三輛機車向左右側傾倒後，吊車車輪再向前輾壓蔡女。蔡女受創，當場死亡，另一名六十二歲蘇姓騎士雙手受傷，意識清楚送醫救治。

賴姓駕駛表示，昨天上班時已感到身體不舒服，下班時還為此休息，狀況恢復後才出車欲返回蘆洲，抵達肇事路口，他覺得頭暈目眩，吊車輾過機車時，因為是駕駛大型車輛，不知道已撞到人及機車。

蔡女母親相當悲傷，她哭著說女兒要出門買東西，騎機車出門卻遭遇橫禍，想不到從此天人永隔。

吊車撞倒機車後，曾停止移動，但隨後又右轉忠孝東路，路人紛紛喊「撞到人了」，但吊車仍持續前行。路人和其他機車騎士上前攔停，賴姓駕駛下車後神情恍惚，警方檢測酒測值為零。

賴姓男子雙手擦傷，他疑似受到驚嚇，情緒不穩定。

警方調查，賴姓男子駕籍正常，在合格使用期間，警方依過失致死罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。