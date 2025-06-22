小狗護蒜遭斷頭／宵小覬覦蒜頭南瓜 農友巡守自救

現在是蔬果遭竊高峰，農民想方設法自救，有人搭圍籬標示「已通電」，有人產期時乾脆睡果園、與鄰近農友組巡守隊，農民苦嘆，勤巡邏還是最有效方法。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜觀察較易遭竊的作物種類，不外乎好偷、保存方便、價值高，例如晚上在樹上搖荔枝既明顯，搖很久也偷不到多少，反而是種在地上的蒜頭比較好偷，而且小偷會考量保存問題，一般水果3天就爛掉了，蒜頭、南瓜等作物較能存放，還可放到價格上漲再出貨。

高雄美濃區農會總幹事鍾清輝認為，香蕉價格高時會傳竊案，但香蕉樹高大、整串香蕉很重，或像小番茄須採集成桶，耗費精力時間，下手的竊賊很可能是「同業」，或急缺錢的宵小。

高雄一名山區員警觀察，偷農作大多是個體慣竊或臨時起意竊賊，熟悉地方路線、農作何時收成期，偷到手再較低價給二手盤商現金收購，也可能流入夜市、網路平台、不定期農產市集販售，似乎還未形成產業鏈。

台南善化區農民陳家福說，胡麻採收完要一捆捆紮好在田裡曝曬，半甲多的胡麻曾一晚全被人開貨車掃光，後來一度用拆下來的選舉看板、塑膠布在田裡搭工寮看守，甚至在靠近馬路的田埂放捕獸夾，「不過要開燈很難睡、還會被蚊子咬」。

高雄杉林區農會總幹事吳惠珍說，西瓜、木瓜、水蜜桃等瓜果類價格高漲時，農民會自主在半夜巡視果園，甚至在果園旁搭建簡易農舍；大社區農會總幹事謝清標則說，部分農民會在圍籬裝設「已通電」標誌，作勢嚇走竊賊。

太保市農會總幹事黃靜玉說，今年水果價格較高，草莓、小番茄溫網室都遭竊，小偷通常都在半夜光顧，防不勝防，不可能整天守在田邊，裝監視器也難拍到每個角落。

雲林蒜農協會理事長林俊甫說，農區分散很難巡守，只能選擇同一作物集中大面積的農區，組織農民排班巡邏自保，只是人口老化，老農經不起白天工作晚上夜巡，須仰賴外援。