小狗護蒜遭斷頭／護農巡邏遇難題 辦案苦無監視器

警方長年執行「護農專案」，常成立LINE群組即時通報，不過農田、果園往往在郊區，範圍又大，員警直言只能巡到有路的地方；至於偵辦竊案，警方常苦無監視器或目擊者，加上農作容易被賣掉，農作竊案偵破率頂多7、8成。

雲林縣警局表示，農區太大，只能用大數據分析農田、曝曬場、存放倉庫等處所位置，進一步規畫巡邏路線，重點期間也配合當地義警、民防、巡守志工共同投入，另也加強對轄內曾涉竊盜的人口約制、查訪，嚇阻再犯。

台中東勢區初春產茂谷柑、暑假是水梨，新社區春季產枇杷，都是警方護農重點，會建立轄區護農LINE群組通報網，分享防竊訊息如養警衛犬、安裝感應式照明燈具、警報設備或監視系統等。

竊賊多數摸黑偷取果實，護農巡邏勤務以深夜至清晨為主，南部基層警員無奈說，農地常很分散，山區多是不知名小徑，巡邏車根本開不進去，最多一晚3小時巡個5、6處，且「只能巡到有路的地方」；另名警員也直白說，現在光應付詐騙、文書作業就很累了，「護果、護農」就是比平常巡邏班次再多一點，「至少讓人看得到」，或多或少減少失竊。

雲林縣警局統計，近5年農作物竊盜案每年約20至30餘件，2020年報案34件，破案26件，破案率79.4%、去年報案37件，其中5件仍未破案，破案率約86.5%。警方坦言，這類竊案發生在深夜及田野偏僻區，無監視器或目擊者，加上農作易於轉售、食用，屬「消耗型物證」難辨識所有權，也常有農民數日後才發現被竊報案，都是偵查斷點。

年初高雄旗山區香蕉量少價揚，1斤飆破百元屢創歷史新高，曾收購香蕉的李姓男子因無資金可收購，涉夥同友人到蕉園偷割香蕉，警方調閱近30支監視器才循線查獲。

曾任多年刑警的虎尾分局副分局長李志文破過許多農漁產竊案，他說，產地農作物沒有品牌標號，難以辨識、極易銷贓脫手，可說「作案簡單破案難」。