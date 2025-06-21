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現場傳巨響…溪頭巨木倒下砸中遊覽車「車頂凹陷」 玻璃碎片割傷3人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣溪頭地區今天中午發生遊覽車遭倒木砸中事故，造成車上3名乘客遭玻璃割傷，所幸傷勢不重，皆自行就醫。警方指出，事故發生在縣道151線17.2公里處，確切責任仍待釐清。

竹山警分局表示，今天中午12時25分，一輛載運遊客的遊覽車行經延溪公路，準備前往溪頭與杉林溪方向，行駛至151縣道17.2公里處時，突遭路旁一棵傾倒樹木擊中車頂，造成車頂凹陷、車窗破裂，現場傳出巨響，駕駛緊急煞車。有乘客因此撞到頭部，也有3人被玻璃碎片割傷。

由於傷勢輕微，遊覽車業者與乘客未通報消防局請求救護車，而是自行前往醫院包紮處理。業者也緊急調派另一輛遊覽車接駁其餘乘客，行程未中斷。

警方指出，該事故路段鄰近台灣大學生物資源暨農學院實驗林地，倒木及邊坡可能屬台大林管處或其他機關管理，實際權責與肇因仍待後續調查釐清。

竹山警分局提醒，最近山區午後常有雷雨或強風，容易造成土石鬆動或樹木倒塌，呼籲前往溪頭、杉林溪遊客留意天候變化與路況安全，減少意外風險。

往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供
往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供
往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供
往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供
往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供
往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供
往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供
往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供
往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供
往溪頭遊覽車遭倒木擊中車頂，造成車窗玻璃，三名乘客被玻璃劃傷。圖／竹山警分局提供

遊覽車 溪頭 杉林溪 南投縣

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