現場傳巨響…溪頭巨木倒下砸中遊覽車「車頂凹陷」 玻璃碎片割傷3人

南投縣溪頭地區今天中午發生遊覽車遭倒木砸中事故，造成車上3名乘客遭玻璃割傷，所幸傷勢不重，皆自行就醫。警方指出，事故發生在縣道151線17.2公里處，確切責任仍待釐清。

竹山警分局表示，今天中午12時25分，一輛載運遊客的遊覽車行經延溪公路，準備前往溪頭與杉林溪方向，行駛至151縣道17.2公里處時，突遭路旁一棵傾倒樹木擊中車頂，造成車頂凹陷、車窗破裂，現場傳出巨響，駕駛緊急煞車。有乘客因此撞到頭部，也有3人被玻璃碎片割傷。

由於傷勢輕微，遊覽車業者與乘客未通報消防局請求救護車，而是自行前往醫院包紮處理。業者也緊急調派另一輛遊覽車接駁其餘乘客，行程未中斷。

警方指出，該事故路段鄰近台灣大學生物資源暨農學院實驗林地，倒木及邊坡可能屬台大林管處或其他機關管理，實際權責與肇因仍待後續調查釐清。