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影／台南善化德禪寺虎爺被偷下落不明 今香油錢又被偷
台南市善化區有近兩百年歷史的六分寮德禪寺，下午遭人闖入偷竊香油錢，社區雜貨店老闆說，附近興安宮也被偷，也有其他柑仔店被偷，雖然損失都不大，但可見竊賊相當猖獗。警方表示，已經調閱監視器追查中。
六分寮德禪寺供奉大德禪師，是歷史上知名的楊家將成員，排行第五民間稱呼「楊五郎」，是附近上千戶社區居民的信仰中心之一，白天雖然有廟婆看守，但中午到下午時段出入人較少，兩名中年男子趁廟婆臨時有事離開，持長桿撈取香油錢，後來聽到廟外有機車聲，立即逃逸。
六分寮德禪寺黃姓委員表示。之前廟裡的近百年虎爺神像被偷，至今下落不明，加裝新監視器後清楚錄下兩名竊賊，希望警方很快抓到人。如果讓小偷得逞逍遙法外，一定會變本加厲越拖越多。
附近住戶說，曾經看過其中一名男子在附近廟宇徘徊，這邊平日因為年輕人多外出工作，大多老弱留守，治安狀況如果不好會造成人心惶惶，希望警方加強取締。
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