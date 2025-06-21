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出門買東西遇死劫！北市吊車輾斃19歲女 7旬駕駛：上班時已不舒服

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出門買東西遇劫！北市吊車輾斃妙齡女 7旬駕駛：上班時已不舒服

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市忠孝東路與新生南路口，今天下午2時許發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車，行經新生、忠孝路口時，往前直行撞倒3輛機車，19歲蔡姓女騎士當場死亡，另一名62歲蘇姓男騎士雙手受傷，意識清楚送醫救治。

據了解，肇事駕駛到案時表示，他今天上班時，就有感到身體不舒服，下班時還為此休息一下，覺得狀況可以後，才出車要返回新北蘆洲，吊車抵達肇事地點，他覺得頭暈目眩，吊車輾過機車時，因為是大型吊車緣故，沒感覺已經撞到人及機車。

死者蔡女的母親相當悲傷，她哭著說女兒說要出門買東西，騎機車出門後卻遭遇橫禍，再也沒有辦法回家。

警方調閱監視器畫面，發現吊車撞倒機車後先是停下來，隨後右轉忠孝東路，路人紛紛喊撞到人了，但吊車仍持續前行，路人及經過的機車騎士上前攔停，吊車最後在忠孝東路停下，駕駛肇事後神情恍惚，警方到場，肇事駕駛酒測值為零。

肇事吊車從新生南路一段南往北方向行駛，吊車在最外側車道行駛至路口，前車頭碰撞前方停等紅燈的3輛機車後車尾，3輛車向左右側傾倒後，吊車車輪再向前碾壓蔡女，蔡女受創當場死亡。

肇事賴姓男子雙手擦傷，神情恍惚，他表示剛做完工正駕車要返回到蘆洲，事故發生後他疑似受到驚嚇，情緒不穩定，警方懷疑他駕車時精神不濟，警方調查，賴姓男子駕籍正常，在合格使用期間，也有申請通行證，警方將依過失致死罪嫌，將他移送台北地檢署偵辦。

台北市忠孝東路與新生南路口，今天下午發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車撞倒3輛機車，18歲蔡姓女騎士當場死亡。記者廖炳棋／翻攝
台北市忠孝東路與新生南路口，今天下午發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車撞倒3輛機車，18歲蔡姓女騎士當場死亡。記者廖炳棋／翻攝

過失致死 車禍 母親 死亡 機車騎士 北市

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