南投151縣道遊覽車遭倒樹擊中 「車頂凹陷、玻璃碎裂」釀3傷

1輛遊覽車今天行駛151縣道上山往溪頭方向，約中午12時25分在17.2公里處突遭路旁1棵傾倒樹木擊中車頂，釀3名乘客遭碎玻璃割傷，無生命危險自行就醫，責任歸屬待釐清。

南投縣政府警察局竹山分局指出，1輛遊覽車今天行經縣道151線17.2公里處時突遭1棵倒木擊中前方車頂，3名乘客遭車窗玻璃割傷，由於傷勢不嚴重，業者及傷者未向南投縣政府消防局報案請救護車協助送醫，而是自行前往醫院包紮，業者緊急另調遊覽車接駁其餘乘客繼續行程。

竹山警分局表示，這輛遊覽車今天搭載遊客經延溪公路上山往溪頭、杉林溪方向，尚未抵達溪頭便遭倒木擊中車頂導致凹陷、車窗破裂，蕭姓男駕駛聽到巨響緊急煞車，有乘客因此撞到頭，也有人遭碎玻璃割傷，原獲報4人受傷，但最後是3人就醫。