影／精神不濟釀禍？北捷忠孝新生站前車禍1死1傷 路人驚呼「撞到人了」

台北市忠孝東路與新生南路口，今天下午2時許發生死亡車禍，由77歲賴姓男子駕駛的吊車，行經新生、忠孝口時，突然往前直行，撞倒3輛機車，18歲蔡姓女騎士當場死亡，另一名62歲蘇姓男騎士雙手受傷，意識清楚送醫救治。

吊車撞倒機車後先是停下來，隨後右轉忠孝東路，路人紛紛喊撞到人了，並上前攔停，吊車最後在忠孝東路停下，駕駛肇事後神情恍惚，警方到場，肇事駕駛酒測值為零。

警方調閱監視器，發現吊車從新生南路一段南往北方向行駛，當時吊車在最外側車道行駛至路口，前車頭碰撞前方停等紅燈的3輛機車後車尾，3輛車向左右側傾倒後，吊車車輪再向前碾壓蔡女，蔡女受創當場死亡。