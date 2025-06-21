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影／精神不濟釀禍？北捷忠孝新生站前車禍1死1傷 路人驚呼「撞到人了」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市忠孝東路與新生南路口，今天下午2時許發生死亡車禍，由77歲賴姓男子駕駛的吊車，行經新生、忠孝口時，突然往前直行，撞倒3輛機車，18歲蔡姓女騎士當場死亡，另一名62歲蘇姓男騎士雙手受傷，意識清楚送醫救治。

吊車撞倒機車後先是停下來，隨後右轉忠孝東路，路人紛紛喊撞到人了，並上前攔停，吊車最後在忠孝東路停下，駕駛肇事後神情恍惚，警方到場，肇事駕駛酒測值為零。

警方調閱監視器，發現吊車從新生南路一段南往北方向行駛，當時吊車在最外側車道行駛至路口，前車頭碰撞前方停等紅燈的3輛機車後車尾，3輛車向左右側傾倒後，吊車車輪再向前碾壓蔡女，蔡女受創當場死亡。

肇事賴姓男子雙手擦傷，神情恍惚，他表示剛做完工正駕車要返回到蘆洲，事故發生後他疑似受到驚嚇，情緒不穩定，警方懷疑他駕車時精神不濟，正在釐清肇事原因。

台北市大安區忠孝新生捷運站前發生車禍，吊車輾過機車，造成一死一傷慘劇。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區忠孝新生捷運站前發生車禍，吊車輾過機車，造成一死一傷慘劇。記者廖炳棋／翻攝

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