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「這是我的選擇」越南女大生嫁同國移工 彰警展現最美風景

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

1名阮姓越南籍女學生在台求學期間，上網結識彰化縣一名越南移工，兩人相戀，回到越南結婚後再來台，阮女已畢業，在家照顧1名孩子，靠丈夫上大夜班撫養，經濟頗拮据，彰化芳苑警分局訪查獲知後贈送日用品，讓阮女感受台灣溫暖人情。

據了解，阮女先來台念短期語言學校，喜歡台灣，又她的母親離婚後嫁來台灣，母女在台灣見面分外親切，於是阮女申請到中部地區某國立大學讀企管系，求學期間上網結識1名越南移工，自稱在彰化縣芳苑工業區工作，兩人經常相約到台中遊玩，日久生情，雙雙請婚假回越南登記結婚，阮女返台後完成學業，搬到芳苑鄉和丈夫租屋定居，目前育有1子已7個月大。

芳苑警分局第三組巡佐許宏榮執行查訪外籍人士，先打電聯絡阮女，昨登門拜訪。許宏榮今轉述阮女說，她丈夫在芳苑工業區工廠上大夜班，白天要休息，幾乎是她獨自照顧孩子，因雙方父母都不在身邊，臨時有事無法另找他人幫忙帶孩子，有時真的覺得很累，她很開心芳苑警察這麼有人情味，專程關心外籍人士生活狀況。

許宏榮關懷阮女具備台灣的國立大學學歷，嫁給台灣人的媽媽沒被台灣人影響，希望女兒嫁給有經濟基礎的高知識分子？阮女回答面對家長時，她堅持「這是我的選擇」，並表示等孩子能進公立托育中心，她就要找工作，夫妻兩人賺錢改善家境。

許宏榮有兩名孩子，知道照顧孩子的辛勞，昨帶水杯袋等多項宣導用品，另自掏腰包購買兒童數字拼圖地墊送給阮女。因彰化有多名越南移工被詐團利用當車手，被判刑入獄得不償失，許宏榮把握機會宣導識詐、反詐和人口販運防制。

芳苑警分局長宋俊良表示，員警守護的不只是治安，更是人與人之間最真摯的溫暖，巡佐許宏榮關懷外籍人士就是最棒的國民外交，未來芳苑員警都會適時展現獨特人情味，打造彰化成為「幸福希望 安全宜居」的城市。

芳苑警分局第三組巡佐許宏榮關懷阮姓女子的生活狀況，並致贈宣導品和禮物。圖／民眾提供
芳苑警分局第三組巡佐許宏榮關懷阮姓女子的生活狀況，並致贈宣導品和禮物。圖／民眾提供

越南 結婚 移工

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