影／登山隊背工攀小雪山受傷骨折 空勤直升機吊掛送醫
苗栗縣消防局今天上午9點多接獲通報，一支19人的登山隊3天前從230小雪山登山口進入攀登，但金姓背工左小腿脛骨發生骨折無法行走，在苗栗泰安鄉奇峻山三角點待援，消防局據報後申請直升機救援，上午10點55分直升機吊掛成功，飛往台中清泉崗機場後送醫。
苗栗縣消防局指出，這支登山隊6月18日從小雪山登山口進入，今天是第4天行程，但隊中35歲金姓男背工協作因左小腿脛骨受傷無法行走，與其他3名背工在奇峻山三角點待援。
苗栗縣消防局接獲通報，同步派遣山搜小組及申請直升機支援，並與雪霸國家公園確認事故情況；上午10點55分吊掛成功，飛往清泉崗機場後，由救護車送往梧棲童綜合醫院救治。
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