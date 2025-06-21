影／登山隊背工攀小雪山受傷骨折 空勤直升機吊掛送醫

苗栗縣消防局今天上午9點多接獲通報，一支19人的登山隊3天前從230小雪山登山口進入攀登，但金姓背工左小腿脛骨發生骨折無法行走，在苗栗泰安鄉奇峻山三角點待援，消防局據報後申請直升機救援，上午10點55分直升機吊掛成功，飛往台中清泉崗機場後送醫。

苗栗縣消防局指出，這支登山隊6月18日從小雪山登山口進入，今天是第4天行程，但隊中35歲金姓男背工協作因左小腿脛骨受傷無法行走，與其他3名背工在奇峻山三角點待援。