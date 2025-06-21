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守護泛舟安全 秀姑巒溪行動醫療站將啟用提供緊急救護

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

秀姑巒溪泛舟是東海岸代表性的水上活動，花蓮衛生局23日起推出「水域行動緊急醫療服務」，在中、下游共設置兩處行動醫療站，每站配置一名醫師、兩名護理人員及具緊急救護技術員資格的司機，每天上午9時起提供服務，一直到9月10日為止。

衛生局長朱家祥說，秀姑巒溪水域行動醫療站計畫在每年夏天推出，今年是第16年，提供更好的醫療照顧。今年由衛福部花蓮醫院支援醫療人力，在中游奇美休息站、下游長虹橋旁奚卜蘭遊客中心，提供緊急救護、外傷處置、急性症狀評估與藥物治療等即時服務。

朱家祥說，去年403地震後又遭颱風侵襲，奇美休息站基地因土石沖刷導致停水停電，建物內部嚴重砂土淤積，無法使用。衛生局與部立花蓮醫院積極協調，這個月4日與泛舟業者、東海岸國家風景區管理處開會協調，盤點醫療站需求與設施現況，也請東管處協助處理奇美休息站的搶修工程，清除淤積土石、復水復電，順利在泛舟季節到來前完成修復工作。

朱家祥表示，秀姑巒溪地形險峻、水勢湍急，泛舟雖然十分刺激，仍存在潛在風險，以往醫療站受理的多為扭傷、外傷、失溫、曬傷、中暑等突發狀況，在第一時間提供醫療服務。

天氣日益炎熱，衛生局提醒，泛舟屬於中高強度運動，心血管疾病、高血壓或慢性病史患者量力而為，民眾下水活動時要選擇合法場域，配戴合格裝備，切勿在酒後或身體不適時下水，也要注意氣候與水位變化，並做好防曬，適時補充水分避免中暑。

秀姑巒溪峽谷是東海岸知名水上活動，隨著泛舟熱季來臨，花蓮衛生局攜手衛福部花蓮醫院設置行動醫療站，23日起提供服務。圖／衛生局提供
秀姑巒溪峽谷是東海岸知名水上活動，隨著泛舟熱季來臨，花蓮衛生局攜手衛福部花蓮醫院設置行動醫療站，23日起提供服務。圖／衛生局提供
花蓮衛生局攜手衛福部花蓮醫院在秀姑巒溪設置行動醫療站，往年治療患者包括扭傷、外傷、失溫、曬傷、中暑等。圖／衛生局提供
花蓮衛生局攜手衛福部花蓮醫院在秀姑巒溪設置行動醫療站，往年治療患者包括扭傷、外傷、失溫、曬傷、中暑等。圖／衛生局提供
秀姑巒溪峽谷是東海岸知名水上活動，隨著泛舟熱季來臨，花蓮衛生局攜手衛福部花蓮醫院設置行動醫療站，23日起提供服務。圖／東管處提供
秀姑巒溪峽谷是東海岸知名水上活動，隨著泛舟熱季來臨，花蓮衛生局攜手衛福部花蓮醫院設置行動醫療站，23日起提供服務。圖／東管處提供

衛生局 花蓮 中暑

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