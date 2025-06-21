金門昔果山電桿突冒火光 2勇警巡邏途中發現急滅火

金寧鄉昔果山圓環通往村莊方向路段，前天下午有一支電線桿突冒火光，隨即竄出火焰，正在執行巡邏的金寧分駐所警員許俊祥、陳尉儀恰巧行經附近，看到電線桿正冒出陣陣火勢，因當時消防隊尚未到場，員警為避免火勢延燒到附近樹木，衍生更大災害，當機立斷拿取巡邏車配用的滅火器，先行將電線桿火勢撲滅，經消防隊隨即抵達後，交由他們接手處理。

警方表示，金城分局6月19日13時20分許接獲報案，民眾指稱金寧鄉昔果山圓環往村莊方向，一處電線桿冒火，情況緊急。兩名警員抵達時，電線桿上電線正猛烈冒出火焰，還有蔓延跡象，附近又有樹木，稍有不慎恐釀更大火災。眼看消防人員尚未到場，兩人決定先出手協助，用滅火器壓制火勢，成功在關鍵時刻穩住現場。火勢雖未完全撲滅，但爭取到寶貴時間，避免擴大成林火或延燒到民宅。

幾分鐘後，消防隊趕到，接手清除餘火並擴大搜索其他火點，警員也一邊幫忙引導消防車入場、一邊疏導現場交通，後續通知台電與有線電視派員到場檢修電線與設備，消防人員初步研判起火原因疑似為電線短路引起，排除人為縱火，詳細情況仍待釐清。

整起事件雖未釀成傷亡與重大財損，但若非警察臨場反應快、裝備帶得對，後果恐怕難料。事後，金城分局長朱政憲也特別表揚兩名員警臨機應變，強調「警察不只是打擊犯罪，遇上災害一樣能挺身而出」。