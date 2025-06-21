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苗栗金姓背工小腿受傷無法行 空勤出動救難載回送醫
35歳金姓背工上午在苗栗縣泰安鄉奇峻山，因左小腿脛骨受傷無法行走，在隊員通報消防局申請救援任務後，空中勤務總隊上午出發執行救援任務，爬升1萬1500呎並定向奇峻山，10時48分到達目標區並目視待救人員，經實施高、低空偵察後，以飛機滯空方式實施吊掛救援，不到半小時便返回台中機場，隨後將病患交由救護車後送就醫，任務圓滿完成。
苗栗泰安鄉的奇峻山海拔3519公尺，又名火石山，位於雪山山脈的西稜上，屬於雪霸國家公園的範圍。它以險峻的地形和獨特的景觀而聞名，是雪山西稜線上的一座重要山峰；清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊接獲總隊勤務指揮中心命令，派遣UH-60M黑鷹直升機前往執行苗栗縣泰安鄉奇峻山山難搜救任務，於10時55分完成山友吊掛作業，11時15分落地。
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