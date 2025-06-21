「新臺馬」客貨船查獲走私 1.4噸陸冷凍鰻魚水產品遭扣

海巡署北部分署第二岸巡隊昨晚在基隆港「新臺馬」客貨船，查獲一批自大陸未標示產地的冷凍鰻魚等水產品，總重逾1.4公噸，已扣留並移送財政部關務署基隆關裁處。

海巡署北部分署第二岸巡隊昨晚6時在基隆港執行邊境查緝任務時，安檢人員在「新臺馬」客貨船進港貨物拆檢過程中，發現多箱真空包裝漁獲未標示原產地，立即通報海巡署第二巡防區指揮部指揮。

第二岸巡隊派遣司法小隊趕赴現場，並運用手持背散式X光機精準輔助查驗，當場查獲冷凍鰻魚78箱共1154公斤、冷凍三去黃花魚18箱共266公斤，合計共96箱重1420公斤。

第二岸巡隊指出，該批貨品因未依規定申報且來源不明，涉嫌違反「金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」，全案將函送財政部關務署基隆關裁處。