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桃園男路口未減速撞車後失控 連撞3戶民宅…牆倒車毀慘況曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

鄧姓女子今凌晨1時許開著一輛三菱白色轎車，行經桃園市中壢區福華街、成章二街路口時，與謝姓男子所駕駛的黑色豐田車發生擦撞，由於謝男車速不低，一時煞不住，失控偏至左側直撞倒民宅圍牆才停下，波及路旁停放1輛汽車、2輛機車，手部受傷。雙方酒測值為0，詳細損失及肇事原因仍有待調查釐清。

警方調查，今凌晨有雨，鄧女（33歲）沿福華街往大華街方向直行，當時謝男（41歲）開著黑色豐田轎車，走成章二街迅速朝忠孝路方向直行，鄧女開至路口，見來車右側來車，趕緊煞住，但還是被車速不低的黑色豐田轎車擦撞到右前車頭。

謝男所駕黑車在碰撞後停不下來，失控衝到左側對向車道旁的民宅，直到撞毀圍牆才停下。由於當時失控車衝擊力道太大，路旁停放1輛汽車、2輛機車都遭了殃，機車被壓在肇事車下支離破碎，幾乎只剩骨架，民宅的石砌圍牆直接遭撞壞，磚塊散落一地，現場滿目瘡痍，3戶民宅受損。

警方獲報到場，2駕駛酒測值皆為0，而謝男僅手部輕傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲，駕駛人行經無號誌路口務必減速慢行、注意左右來車，確保行車安全，避免事故發生。

謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆波及路旁停車，這輛車停於路旁糟了殃。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆波及路旁停車，這輛車停於路旁糟了殃。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。記者翁唯真／翻攝
33歲的鄧姓轎車駕駛今凌晨1時許，行經桃園市中壢區福華街時，於路口與41歲的謝姓男子發生碰撞，車頭受損。記者翁唯真／翻攝
33歲的鄧姓轎車駕駛今凌晨1時許，行經桃園市中壢區福華街時，於路口與41歲的謝姓男子發生碰撞，車頭受損。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。記者翁唯真／翻攝
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。圖／翻攝自臉書內壢大小事
謝姓男子今天凌晨在桃園市福華街、成章二路口發生車禍，失控撞毀民宅圍牆，及路旁停放1輛汽車、2輛機車。圖／翻攝自臉書內壢大小事

黑色 豐田 失控

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