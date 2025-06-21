桃園男路口未減速撞車後失控 連撞3戶民宅…牆倒車毀慘況曝

鄧姓女子今凌晨1時許開著一輛三菱白色轎車，行經桃園市中壢區福華街、成章二街路口時，與謝姓男子所駕駛的黑色豐田車發生擦撞，由於謝男車速不低，一時煞不住，失控偏至左側直撞倒民宅圍牆才停下，波及路旁停放1輛汽車、2輛機車，手部受傷。雙方酒測值為0，詳細損失及肇事原因仍有待調查釐清。

警方調查，今凌晨有雨，鄧女（33歲）沿福華街往大華街方向直行，當時謝男（41歲）開著黑色豐田轎車，走成章二街迅速朝忠孝路方向直行，鄧女開至路口，見來車右側來車，趕緊煞住，但還是被車速不低的黑色豐田轎車擦撞到右前車頭。

謝男所駕黑車在碰撞後停不下來，失控衝到左側對向車道旁的民宅，直到撞毀圍牆才停下。由於當時失控車衝擊力道太大，路旁停放1輛汽車、2輛機車都遭了殃，機車被壓在肇事車下支離破碎，幾乎只剩骨架，民宅的石砌圍牆直接遭撞壞，磚塊散落一地，現場滿目瘡痍，3戶民宅受損。