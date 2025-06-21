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影／高雄男騎機車巷弄轉彎未看後方 害5車撞成一團畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

69歲張姓男子今天上午7時48分許騎機車從高市大順三路204巷右轉大順三路，未注意後方來車，直接轉彎，導致65歲謝姓婦人反應不及撞上，波及後方3輛機車騎士，5車撞成一團，所幸5名騎士僅受輕傷，無人有酒駕行為。

苓雅警分局指出，張姓男子今天上午7時48分許騎機車沿大順三路204巷右轉大順三路後，往北方向，當時後方直行的謝姓婦人（65歲）見狀，來不及反應，直接撞上張男機車車尾，兩人慘摔在地。

同向騎機車直行的鍾姓女子（33歲）、潘姓女子（41歲）、顏姓男子（33歲）在張、謝2人摔車後，來不及煞車，也撞成一團；所幸事發後，5人均僅身體及手腳擦挫傷，送醫治療後無大礙，無人有酒駕行為。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為張男從支線道行駛至無號誌的交叉路口，應暫停禮讓幹線道車的謝婦機車先行，而謝女行經無號誌交叉路口，也應減速慢行；詳細肇責由交通大隊釐清研判。

69歲張姓男子今天上午7時48分許騎機車從高市大順三路204巷右轉大順三路，致謝姓婦人反應不及撞上，雙雙摔倒在地，並波及後方3輛機車。記者石秀華／翻攝
69歲張姓男子今天上午7時48分許騎機車從高市大順三路204巷右轉大順三路，致謝姓婦人反應不及撞上，雙雙摔倒在地，並波及後方3輛機車。記者石秀華／翻攝
69歲張姓男子今天上午7時48分許騎機車從高市大順三路204巷右轉大順三路，致謝姓婦人反應不及撞上，雙雙摔倒在地，並波及後方3輛機車。記者石秀華／翻攝
69歲張姓男子今天上午7時48分許騎機車從高市大順三路204巷右轉大順三路，致謝姓婦人反應不及撞上，雙雙摔倒在地，並波及後方3輛機車。記者石秀華／翻攝

高雄市 車禍 監視器

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