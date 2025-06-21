影／高雄男騎機車巷弄轉彎未看後方 害5車撞成一團畫面曝

69歲張姓男子今天上午7時48分許騎機車從高市大順三路204巷右轉大順三路，未注意後方來車，直接轉彎，導致65歲謝姓婦人反應不及撞上，波及後方3輛機車騎士，5車撞成一團，所幸5名騎士僅受輕傷，無人有酒駕行為。

苓雅警分局指出，張姓男子今天上午7時48分許騎機車沿大順三路204巷右轉大順三路後，往北方向，當時後方直行的謝姓婦人（65歲）見狀，來不及反應，直接撞上張男機車車尾，兩人慘摔在地。

同向騎機車直行的鍾姓女子（33歲）、潘姓女子（41歲）、顏姓男子（33歲）在張、謝2人摔車後，來不及煞車，也撞成一團；所幸事發後，5人均僅身體及手腳擦挫傷，送醫治療後無大礙，無人有酒駕行為。