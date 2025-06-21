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影／疑電療床釀災...高雄三代同堂透天厝起火 5人逃生2父子墜樓受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市新興區一棟老舊透天厝1樓昨晚8時3分許傳火警，住戶何姓男子和母親、妻子、3子以及1名外甥女共7人三代同堂，起火當下，5人從1樓緊急逃出屋外，在2樓的何男及4歲幼子逃往鄰屋時，不慎從2樓墜樓，何男正面著地、顏面骨折，幼子身體擦挫傷。

警消調查，位於新興區仁愛二街一棟老舊3樓透天厝昨晚8時3分許傳出火警，消防局獲報出動25車50人前往救援，抵達時見一樓起火有煙冒出，立即布線搶救。

失火的透天厝屋主何姓男子（61歲）和吳姓母親（81歲）、蔣姓妻子（45歲），以及分別4歲、9歲、10歲的兒子以及6歲的丁姓外甥女，一家七口三代同堂同住屋簷下。

起火當下，在一樓的吳母、蔣妻、9歲及10歲兒子以及外甥女先緊急逃出屋外，在2樓的何男緊急抱著4歲小兒子欲從2樓逃往鄰居的房屋，因緊張不慎失足墜落地面。

何男因臉部撞擊地面，導致顏面骨折、身體多處擦挫傷，4歲兒子則身體多處擦挫傷，兩人緊急被送醫急救，顏男今天上午被送進開刀房手術，兒子傷勢穩定住院中。

何男住家失火，消防員約20分鐘撲滅火勢，但晚間8時30分，3樓又餘燼燒起，火勢於8時42分撲滅後，今天凌晨0時55分許，一樓又再次發生悶燒，所幸在警消到場救災後，迅速撲滅，並無造成災情擴大。

警消初判起火點疑為一樓電療床起火，詳細起火原因由消防局火調科調查釐清。

高市新興區仁愛二街昨晚一棟老舊透天厝起火，火苗從2樓竄出，屋主一家七口逃生，父子墜樓受傷。記者石秀華／翻攝
高市新興區仁愛二街昨晚一棟老舊透天厝起火，火苗從2樓竄出，屋主一家七口逃生，父子墜樓受傷。記者石秀華／翻攝
高市新興區仁愛二街昨晚一棟老舊透天厝起火，火苗從2樓竄出，屋主一家七口逃生，父子墜樓受傷。記者石秀華／翻攝
高市新興區仁愛二街昨晚一棟老舊透天厝起火，火苗從2樓竄出，屋主一家七口逃生，父子墜樓受傷。記者石秀華／翻攝
高市新興區仁愛二街昨晚一棟老舊透天厝起火，火苗從2樓竄出，屋主一家七口逃生，父子墜樓受傷。記者石秀華／翻攝
高市新興區仁愛二街昨晚一棟老舊透天厝起火，火苗從2樓竄出，屋主一家七口逃生，父子墜樓受傷。記者石秀華／翻攝

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