台南救護車過紅燈路口...騎士搶快逆向急剎自摔撞上 消防員逆轉無罪

陳姓消防員去年3月16日開救護車，執行救護緊急任務，在台南市永康區東橋八街紅燈時進入東橋五路口，鄭姓男子騎機車為閃避緊急剎車自摔後與救護車碰撞，致全身多處骨折，一審認陳未注意車前狀況而犯過失傷害處拘役50日，但經車鑑會覆議後認他無肇責，二審改判無罪。

案發時，鄭男受有創傷性蜘蛛網膜下出血、右側肋骨多發性閉鎖性骨折併氣胸、橫膈膜撕裂傷、恥骨閉鎖性骨折、肝臟頓挫傷、右側肩胛骨閉鎖性骨折、雙下肢擦挫傷等傷害，當下由另輛救護車送醫。

陳男堅詞否認有何過失傷害犯行，他辯稱，駕駛救護車駛入交岔路口前，已經確認左右二側路口車輛均已暫停避讓；鄭男未避讓救護車先行通過，搶快逆向駛入路口後自摔，機車向前滑行撞到救護車右側，並非他所能注意，且機車既未曾出現在救護車前方，他應無未注意車前狀況過失。

鄭男表示，他覺得救護車上既然有二位救護人員，就應該確認路口車子都淨空再通過，他認為陳男沒有注意到人車的安全就通過路口，所以有過失。

案經檢察官囑託台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，結果為：鄭男駕駛普通重型機車，聞救護車警號，未避讓救護車先行通過，為肇事主因；陳男駕駛救護車，執行任務，紅燈進入路口，未注意車前狀況，為肇事次因。

一審認陳男為肇事次因、鄭男為肇事主因，事後迄未與鄭男達成民事上和解獲得其諒解等一切情狀，認陳男犯過失傷害罪處拘役50日。陳男不服上訴。

然而，合議庭勘驗大樓監視器等發現，救護車進入交岔路口時，鄭男不顧前車已經停下，仍未避讓救護車且跨越分向限制線逆向行駛進入交岔路口。

法官認為，當時陳男在左右二側車輛均已停下避讓情況下，能否注意到會有機車騎士聽聞救護車警號後，不顧前車停下避讓情狀，仍違規逆向駛入交岔路口，令人懷疑。

又救護車上配備有5個監視錄影鏡頭，救護車鳴笛駛入交岔路口後，其中一個鏡頭拍攝到已倒地機車及騎士，但未拍攝到該機車及騎士倒地前影像。據此，機車車摔倒地點及兩車撞擊點，均非在救護車前方，且機車一駛入交岔路口即摔倒，救護車監視錄影鏡頭也未拍攝到機車摔倒前動向，陳男能否注意到機車逆向駛入交岔路口，更讓人懷疑。

另本案經法院送請台南車鑑會覆議，覆議結果為：鄭男駕駛普通重型機車，聞救護車警號，未避讓救護車先行通過，跨越分向限制線逆向行駛，操作失控滑倒，為肇事原因；陳男無肇事因素。