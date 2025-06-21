影／台中女大生機車陷泥地暴衝嚇哭了 釣出護花「學長」

20歲林姓女大生日前搭高鐵回台中，在牽機車時，因機車後輪陷泥濘，催油門脫困，竟暴衝撞倒1輛機車受傷，當場嚇到痛哭，還好有一名暖男伸援陪伴，以及警方協助，才讓女大生破涕為笑。女大生後來得知好心路人與她就讀同所大學，「學長」意外現身，讓整起事件更添溫馨。

台中市警局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員姚昱全日前獲報，烏日區建國路、站區一路口有一名女子需要警方協助，到場發現，一名女子站在人行道哭泣著，身旁有一名男子陪伴。

警方查出，林姓女大生她從雲林搭高鐵北上台中返校，她下高鐵後，在高鐵站區牽機車時，因機車後車輪陷泥濘，她輕催油門想脫困，沒想到機車竟往前暴衝，撞倒一輛停在機車格的機車，突如其來的意外讓她驚慌失措，想起可能要面對高額維修費，顧不得小腿擦傷，當場就在人行道上難過地哭了起來。

員警得知原委，極力安撫林女情緒，並告知發生交通事故最重要的就是人員平安，現場保全跡證不肇事逃逸，通知警察處理，後續申請保險公司理賠。

林女聽聞警察告知交通事故及保險理賠流程，終於放心，收起眼淚向警察及男子道謝。林女後來得知，男子在彰化某高職任教，因行經路口上前關懷，並留下來陪林女等待員警到場。更巧竹是，女子和他就讀同所大學，可以說是她的「學長」。